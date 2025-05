Nasce Urania News, il canale all news di Urania Tv: ecco dove vederlo

Roma, 15 maggio 2025 – Urania Tv, disponibile al canale 260 del digitale terrestre, ha lanciato nella giornata di mercoledì 14 maggio Urania News, il nuovo canale all news formato FAST (acronimo di Free Add-supported Streaming TV Service). Sarà possibile vedere il palinsesto della nuova piattaforma su Samsung TV Plus Italia, un servizio disponibile e preinstallato sulle Smart TV dove Samsung rappresenta uno dei leader del mercato mondiale, e sui dispositivi Samsung Galaxy, sia smartphone che tablet. In questo modo, Urania diventa uno dei primi editori italiani a rendere attivo un FAST channel all news e agevola il passaggio ad una nuova fase in cui l’informazione mira ad essere sempre più gratuita in streaming e on demand.

Urania News

Il canale in questione si va ad aggiungere ai dieci canali di notizie presenti sulla piattaforma Samsung Tv Plus, disponibili in lingua italiana, inglese e francese, tra i quali figurano Euronews, CNN Headlines, CNBC, NBC News NOW, France 24 Fast, TV5 Monde, Bloomberg Tv+, La7 e Corriere. Un nuovo Fast Channel, quindi, che nasce grazie all’esperienza di Urania Tv, il primo canale italiano interamente dedicato al mondo delle istituzioni e delle imprese diretto da Marco Cossu. Già nel giro di pochi mesi Urania Tv ha messo in onda 21 format tv di approfondimento economico e istituzionale condotti da importanti nomi del giornalismo quali Roberto Arditti, Daniele Capezzone, Claudio Velardi, Gaia De Scalzi, Alessandro Caruso e Paolo Bozzacchi.

“Una grande piattaforma multimediale”

“La televisione continua a essere il mezzo di narrazione più potente: non è morta, ma è cambiata e sta cambiando – dichiara l’editore e presidente di Urania, Giampiero Zurlo -. Con il lancio di Urania News su Samsung TV Plus Italia, il nostro gruppo editoriale vuole cogliere le opportunità delle rivoluzioni tecnologiche in atto, per offrire un’informazione di qualità, accessibile e multicanale. Siamo tra i precursori italiani di un nuovo modello che coniuga la potenza della televisione tradizionale con l’innovazione e la grande capacità di diffusione del digitale. Sono già molti gli editori che abbiamo coinvolto, aggregando e valorizzando i loro contenuti di qualità, in un nuovo modello dove ognuno può essere un nostro partner televisivo. Vogliamo superare il concetto di concorrenza nel campo dell’informazione, sostituendolo con quello dell’inclusività a vantaggio degli utenti, anche rafforzando la funzione civica della televisione. Urania TV si dimostra una grande piattaforma multimediale che racconta l’Italia che produce, innova e decide, pensata per chi cerca contenuti affidabili con ritmi e strumenti contemporanei”.

“Informazione di qualità”

"Questa collaborazione – commenta Cristina Sala, Italy Business Development Lead di Samsung TV Plus – incarna la nostra visione di un’informazione sempre più articolata e di qualità per il pubblico italiano. L’ingresso di Urania News su Samsung TV Plus rappresenta un tassello strategico per offrire approfondimenti mirati e storie complementari al contesto globale. Un pubblico esigente come quello italiano merita un palinsesto che unisca l’affidabilità delle fonti internazionali alla ricchezza di un partner locale come Urania News, capace di interpretare le sfumature del territorio senza perdere di vista la prospettiva internazionale”.

“Persidera Media nasce per accompagnare la trasformazione della distribuzione televisiva in chiave multipiattaforma – aggiunge Guido Fermetti, CEO di Persidera Media –. Il lancio di Urania News è un passaggio fondamentale della strategia condivisa con Urania, che renderà il Canale raggiungibile a tutti gli utenti Samsung TV Plus, offrendo ulteriori opportunità di valorizzazione dei contenuti”.