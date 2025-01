Quali sono i paradisi fiscali più gettonati? I super ricchi scelgono l'Europa

Roma, 4 gennaio 2025 - I paradisi fiscali non sono poi così lontani, anzi, alcuni sono proprio dietro l’angolo. In realtà sono micro-Stati molto più vicini a noi di quanto pensiamo. Secondo uno studio recente del World Inequality Lab, i primi cinque paradisi fiscali al mondo sono il Principato di Monaco, il Granducato del Lussemburgo, il Liechtenstein e le Channel Islands che sono situate nel canale della Manica. Solo al quinto posto troviamo le Bermuda, che sono l'unico paradiso fiscale non europeo di questa black list. Questi posti hanno pochissimi abitanti, ma vantano redditi pro capite che non hanno eguali nel resto del mondo. A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA di Mestre.