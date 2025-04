Cimolai SpA chiude il 2024 con ricavi in crescita e solida posizione finanziaria

Cimolai SpA chiude il 2024 con risultati solidi e in crescita. L'azienda ha registrato ricavi per oltre 360 milioni di euro (+20%), un Ebitda di 31 milioni e un utile netto di circa 12 milioni di euro (8 milioni nel 2023); inoltre, rafforzando la posizione finanziaria netta, comprensiva del debito concordatario, pari a 110 milioni di euro. Lo rende noto la società, con sede a Pordenone, in un comunicato.

Il portafoglio ordini supera i 900 milioni di euro, garantendo la copertura dei volumi produttivi previsti per il 2025, oltre il 70% per il 2026 e circa il 50% per il 2027.

"L'azienda sta perseguendo attivamente progetti di innovazione che rafforzano il suo core business e ne assicurano lo sviluppo sostenibile nel medio-lungo termine - assicura la proprietà - Per questo, tra le attività del 2024 c'è anche la procedura di vendita del controllo indiretto in Zwahlen & Mayr S.A. (ZM), detenuto per l'intermediazione di Sitindustrie Suisse S.A. L'operazione, concretizzata con un accordo di compravendita stipulato con Groupe Bader S.A. a marzo 2025, rientra nella strategia di ristrutturazione di Cimolai SpA e consente di accelerare l'esecuzione del concordato. L'asset ZM non è considerato elemento strategico per il business dell'azienda, che investirà in altri settori per continuare a crescere, hanno spiegato dal quartier generale della società. Soddisfazione per il presidente, Marco Sciarra.