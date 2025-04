‘La ricchezza ha senso solo se crea lavoro’: la visione che attraversa le generazioni

"La ricchezza ha una sola giustificazione morale: nel suo impiego per la creazione di altre fonti di lavoro”. È una frase di Francesco Angelini, fondatore di Angelini Industries, multinazionale nei settori della salute, della tecnologia industriale e dei prodotti di largo consumo che l’ad Sergio Marullo di Condojanni al suo arrivo ha sentito di fare propria.

Quarta generazione al comando assieme alla moglie Thea Paola Angelini, vicepresidente esecutiva, Marullo di Condojanni è ospite della nuova puntata di Money Vibez Stories, il vodcast di Qn Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno) che ogni settimana racconta un’impresa attraverso la storia, il percorso e il pensiero di chi la governa. Così è stato anche con il ceo di Angelini, che ha aperto a Qn le porte del suo quartier generale romano per parlare delle strategie industriali di un gruppo così ampio e composito.

Come far dialogare le macchine industriali dai beni di largo consumo come gli assorbenti fino ai vini e i farmaci? "Il segreto, se c’è – spiega Marullo di Condojanni – è non cercare connessioni per forza ma restare aperti a condivisioni quando possono essercene, ad esempio nella crescita del management".

E come fa un’impresa a superare indenne gli anni e il susseguirsi delle generazioni? "Ciascuna generazione ha bisogno di trovare una propria identità e darsi un proprio obiettivo", è il parere del ceo, che segue le interviste a Emma Marcegaglia, Lucia e Alberto Giovanni Aleotti di Menarini, Marco Palmieri di Piquadro, Enrica Gentile di Aretè, Maurizio Marchesini dell’omonimo gruppo e poi Sergio Dompè e molti altri. Tutte le puntate sono visibili sulla pagina Money Vibez di Quotidiano.net oltre che sui social del gruppo.