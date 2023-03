Scadenze fiscali gennaio 2023: dal bollo auto ai contributi colf. Ecco cosa c'è da pagare

Bonus infissi: perché conviene investire per ridurre i costi in bolletta

Roma, 2 gennaio 2023 - Gennaio, mese di scadenze fiscali, dal versamento dei contributi alle badanti e colf alla presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato ricevuti per l' emergenza Covid. Da ricordare, inoltre, che con l'approvazione della legge di bilancio, il limite per il pagamento in contanti è salito a 5mila euro. Vediamo, in dettaglio, le scadenze del mese.

Agenzia delle entrate

10 gennaio

Scade il termine per versare i contributi colf e badanti relativi al quarto trimestre 2022.

12 gennaio

Si considerano percepiti nel 2022 i redditi da lavoro dipendenti corrisposti entro questa data.

16 gennaio

Versamento delle ritenute alla fonte e dell'Iva mensile con utilizzo del modello F24. Entro questa data vanno pagati all'Inps i contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese.

25 gennaio

Data entro cui vanno presentati gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese o trimestre precedente (Intrastat).

26 gennaio

Ultimo giorno per il ravvedimento operoso per chi non ha versato l'acconto Iva 2022 entro il 27 dicembre 2022, con l'aggiunta di interessi legali e sanzione ridotta ad un decimo del minimo. I codici tributo da utilizzare sono 1991 – Interessi sul ravvedimento IVA, 6013 – Versamento acconto Iva mensile, 6035 – Versamento Iva acconto, 8904 – Sanzione.

31 gennaio

Il 31 gennaio è l'ultimo giorno per chiedere l'esenzione del pagamento del canone tv per tutto l'anno 2023. E' anche l'ultimo giorno utile per pagare il bollo scaduto a dicembre 2022 e per versare l'imposta di registro del 2% sul canone annuale per i contratti di affitto che decorrono dal primo giorno del mese. Sempre il 31 gennaio è l'ultimo giorno utile per presentare l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato ricevuti per emergenza Covid e per l'invio telematico della dichiarazione Uniemens relativa al mese precedente.