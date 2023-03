Prezzo del gas ai minimi da 13 mesi, petrolio stabile, energia meno cara: perché?

Il prezzo del gas affonda del 7% portandosi sotto la soglia dei 50 euro per mwh. Sono minimi degli ultimi tredici mesi. Il petrolio è sostanzialmente immobile nonostante la società polacca Orlen abbia annunciato lo stop delle forniture provenienti da Mosca. Bolletta gas Il gruppo che corrisponde al nostro Eni ha comunicato il blocco dell'oleodotto Druzhba, che in base all'ultimo contratto in vigore copre circa il 10% del fabbisogno di Orlen. Sono due notizie che testimoniano il salto di parametro che c'è stato nel sistema economico globale. L'anno scorso ogni giorno scandiva una nuova emergenza sul fronte energetico. Quest'anno la situazione è totalmente cambiata. Anche le notizie negative vengono girate in positivo. Quotazioni del gas oggi Il gas chiude infatti in calo con gli operatori che guardano ad un miglioramento delle temperature ed al loro impatto sugli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 7,28% a 47,30 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il prezzo del gas registra un calo del 38%. Il petrolio oggi Il petrolio, in apertura di seduta, è stato in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,58% a 75,88 dollari al barile. L'indice di fiducia di famiglie e imprese Il salto di qualità è testimoniato dagli indici di fiducia:...