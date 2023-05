Non soltanto automazione: la tecnologia è sostenibile

È LA FIERA DELL’AUTOMAZIONE e del digitale per l’industria cosiddetta 4.0, il comparto manufatturiero più all’avanguardia per soluzioni tecnologiche e sostenibilità ambientale. Si svolgerà al quartiere fieristico di Parma, dal 23 al 25 maggio, l’undicesima edizione di Sps Italia (Sps è l’acronimo di Smart production solutions), appuntamento annuale di riferimento per l’intero settore dell’automazione industriale, per conoscerne i trend e confrontarsi su sfide e opportunità del mercato.

Quest’anno, la kermesse – organizzata da Messe Frankfurt Italia – si articolerà in sei padiglioni, con oltre 800 espositori che metteranno in vetrina il meglio delle tecnologie dell’automazione (in particolare, nei padiglioni 3, 5 e 6). Ci sarà anche un’area aggiuntiva, denominata District 4.0 (padiglioni 4, 7 e 8), in cui si illustreranno, attraverso demo funzionanti e casi applicativi, le potenzialità delle soluzioni di digital & software, robotica e meccatronica, additive manufacturing e stampa 3D industriale. Alle aree tematiche di District 4.0 se ne aggiunge una che punta a offrire al visitatore un percorso interamente dedicato alle soluzioni innovative e sostenibili. Sostenibilità, circolarità e flessibilità sono infatti le parole chiave per descrivere l’area ‘Sustainable innovation’, che valorizzera` il ruolo delle soluzioni ‘smart’ in base a tre principali accezioni: automazione al centro della sostenibilità; digitale come tecnologia a supporto della sostenibilità; tecnologie emergenti per la sostenibilità. Temi che saranno ampiamente trattati nel palinsesto convegnistico, oltre che in occasione della tavola rotonda inaugurale, dal titolo ‘La nuova era dell’industria al servizio della società: efficienza, sostenibilità e uomo al centro’ (tra i relatori, Detlef Braun, membro dell’Executive board Messe Frankfurt GmbH, e Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico della regione Emilia-Romagna).

Nella tre giorni della manifestazione, Sps Italia promuoverà una nuova iniziativa, volta a identificare i bisogni delle realtà imprenditoriali italiane in termini di tecnologia. Lo farà assieme al comitato scientifico della fiera, composto da università e oltre cento rappresentanti di realtà produttive italiane eccellenti. ‘Position Paper’ è il titolo del documento che sarà redatto e presentato in occasione della Tavola rotonda inaugurale del 23 maggio, con l’obiettivo di definire obiettivi specifici utili a favorire concretamente l’evoluzione del paradigma tecnologico. "Le esperienze con cui ci siamo confrontati in questi anni, come comitato scientifico, nelle varie aree industriali in cui operiamo quotidianamente, ci ha spinti a una riflessione sul collegamento tra i bisogni aziendali – influenzati da fattori in continua evoluzione (impatto ambientale e resilienza della catena di fornitura, solo per fare alcuni esempi) – e l’esteso panorama di tecnologie disponibili", spiega Maurizio Mangiarotti, Vp Engineering automation GSK e membro del comitato scientifico Sps Italia. "Come allineare il modello organizzativo al cambiamento? È importante sottolineare che è la strategia di automazione, più che l’implementazione di singole tecnologie innovative, la strada da percorrere per rispondere alle mutate necessità industriali. È fondamentale che il cambio di paradigma porti anche a valutare con lenti nuove i modelli organizzativi e gli standard da adottare". Quanto al programma Educational della manifestazione, il progetto coinvolge atenei, aziende, studenti, professori e istituti tecnici di tutta Italia.