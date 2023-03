Intelligenza artificiale, Mozilla lancia la startup per creare un Ai affidabile ed etica

Roma, 29 marzo 2023 - Creare un'intelligenza artificiale sempre più efficiente è la sfida scattata in particolare in questo inizio di 2023 e che sta interessando tra gli altri i colossi Meta, Microsoft, Google e ora anche la comunità di Mozilla. Tra i modelli di linguaggio Ai più conosciuti spicca ChatGpt capace non solo di produrre testi e fornire risposte pertinenti alle domande che gli sono poste, ma anche di apprendere e migliorarsi. ChatGpt però non è solo, in tanti stanno lavorando per la realizzazione di un proprio software dotato di intelligenza artificiale. Tra questi la comunità di Mozilla, gli sviluppatori del browser Firefox, che punta a dare vita a un'intelligenza artificiale che non sia solo affidabile, ma anche etica e trasparente.

L'annuncio di Mozilla

È di pochi giorni fa un post comparso sul blog di Mozilla che annuncia la volontà di dar vita a Mozilla.ai, una startup e una community per costruire un'intelligenza artificiale "affidabile, indipendente e open source". Per lo sviluppo della società, Mozilla investirà 30 milioni di dollari. Il perché di questa decisione lo spiega Mozilla stesso: "Questa nuova ondata d'interesse verso l'intelligenza artificiale ha generato entusiasmo, ma anche apprensione. Noi ci chiediamo: come le persone possono trarre beneficio da ciò? ma ci preoccupiamo anche di cosa potrebbe andare storto e come potremmo affrontare questi problemi. Due decenni di social media, smartphone e le loro conseguenze ci hanno resi diffidenti".

L'obiettivo di Mozilla.ai

Proprio per rispondere a questa esigenza etica, Mozilla per la realizzazione di una nuova versione di intelligenza artificiale ha mobilitato la sua community per raccogliere pareri e informazioni su ciò che non funziona con le Ai di oggi e investire in startup per creare un'intelligenza artificiale più responsabile. "L'obiettivo di Mozilla.ai è quello di sviluppare prodotti di Ai affidabili - si legge sul blog di Mozilla -. Assumeremo e collaboreremo con persone che condividono il nostro punto di vista: un'intelligenza artificiale che abbia come base il libero arbitrio, la responsabilità e la trasparenza". Mozilla.ai sarà quindi uno spazio "al di fuori della grande industria tecnologica per unire scienziati, sviluppatori e product manager che lavorando insieme potranno creare un'Ai affidabile e indipendente". Il risultato che si vuole ottenere è quindi quello di un'intelligenza artificiale generativa che sia sicura e trasparente, che non possa essere utilizzata, ad esempio, per disinformare o fare danni alla società.