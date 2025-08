Dazi Usa-Ue: ‘molto presto’ tariffe al 15% per tutti i settori (tranne acciaio e alluminio). I motivi del ritardo

Roma, 5 agosto 2025 – Mentre Borse e mercati europei sono in fibrillazione da giorni per l’accordo scozzese sui dazi Usa-Ue (da più parti ritenuto deludente), Bruxelles è in attesa del riscontro da parte di Washington “sugli ultimi dettagli” del testo che “fornirà maggiore chiarezza” per gli scambi transatlantici. Un alto funzionario Ue fa sapere che la Commissione europea è in uno stato ‘avanzato’ nella redazione del testo congiunto non vincolante dell'accordo. Il documento conterrà anche le prime indicazioni sulle possibili esenzioni che continueranno ad essere negoziate in vista della finalizzazione dell'accordo.

Il presidente Usa Donald Trump

I dazi che gli Stati Uniti d'America impongono alle auto importate dall'Ue dovrebbero passare ‘molto, molto presto’ dall'attuale 27,5% (25% più 2,5% dalla clausola della nazione più favorita) al 15% concordato da Donald Trump e Ursula von der Leyen in Scozia. Lo spiega l’alto funzionario Ue. Il motivo del ritardo, come per l'acciaio e i farmaci, è che l'ordine esecutivo emesso da Trump il primo agosto scorso riguardava solo i cosiddetti dazi reciproci, mentre l'auto, come i farmaci e l'acciaio, è un settore oggetto di un'indagine separata da parte dell'amministrazione Usa. Il dazio del 15% è comprensivo della tariffa derivante dalla clausola della nazione più favorita (Mfn nel gergo comunitario).

“Il tetto massimo di dazio del 15% sarà onnicomprensivo, ad eccezione di acciaio e alluminio” e dunque varrà anche per “farmaci e semiconduttori, che in futuro potrebbero essere soggetti” a nuovi dazi, una volta che l'amministrazione Usa avrà concluso le sue indagini ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act. I dazi Usa sui prodotti farmaceutici potrebbero essere introdotti ‘a breve’. “È probabile” che per gli altri partner commerciali le tariffe “siano piuttosto elevate, ma per noi, grazie all'intesa, non supereranno il 15%”, ha evidenziato il funzionario, che aggiunge: “Non tutti i prodotti di interesse Ue saranno subito nelle liste di esenzione” dai dazi Usa al 15%.

L’alto funzionario Ue ribadisce che Bruxelles punta a ottenere “dazi zero o almeno la tariffa della nazione più favorita”, pari al 4,8%, ma si tratta di “un lavoro che continuerà nei prossimi mesi”. L'Ue punta a ottenere “il numero massimo di esenzioni: su alcuni settori, come gli aerei e i loro componenti, l'intesa c'è già e sarà sarà riflessa nella dichiarazione congiunta”, ha concluso.