Fs, investimenti record a quota 8,5 miliardi

Il Gruppo Fs chiude il primo semestre 2025 con risultati "in crescita al netto di partite non ricorrenti" che, sottolinea l’ad, Stefano Antonio Donnarumma, "confermano l’efficacia della strategia industriale intrapresa e la solidità del modello operativo". Nei sei mesi, nel confronto con la prima metà dell’anno precedente, il gruppo riduce la perdita netta a 89 milioni con una variazione positiva di 110 milioni. I ricavi sono in aumento del 2%. "Investimenti record", con un livello complessivo di spesa per investimenti tecnici che sale a 8,5 miliardi, +15%: il 98% degli investimenti è in Italia e quasi 7,5 miliardi di euro sono relativi ad infrastrutture ferroviarie e stradali.

"Con circa 8,5 miliardi di euro di investimenti tecnici – commenta Donnarumma – stiamo portando avanti un programma infrastrutturale senza precedenti per lo sviluppo della rete ferroviaria e stradale del Paese, migliorando l’esperienza di viaggio e garantendo al contempo la continuità del servizio, allo scopo di assicurare la piena mobilità del Paese". Intanto il gruppo sta "dando piena attuazione al Pnrr: abbiamo raggiunto tutte le milestone europee previste e già consuntivato oltre 14 miliardi, pari a circa il 56% delle risorse assegnate".

L’Ebitda è in calo del 2%: il gruppo spiega che, nel confronto con il primo semestre 2024, al netto della plusvalenza per la cessione dello scalo di Milano Farini ed escludendo l’effetto della variazione di perimetro, registra una crescita di 122 milioni (+14%). Tra le voci dei ricavi, nei servizi di trasporto (4,5 miliardi, +159 milioni) aumentano quelli relativi al trasporto passeggeri per treni ad alta velocità (+35 milioni), intercity (+7 milioni), regionali (+26 milioni) e trasporto passeggeri su gomma (+81 milioni).

Red. Eco.