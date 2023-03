Elon Musk: “Stop all’intelligenza artificiale”. Ma sperimenta chip sull’uomo

Stop di 6 mesi all’intelligenza artificiale per il pericolo “scenario Terminator”. E a dirlo non è uno qualunque. Anzi, più d’uno qualunque. La lettare aperta Perchè? Il rischio Terminator Ma Musk non ferma i microchip sull’uomo Elon Musk, uno dei fondatori di Tesla (Ansa) La lettare aperta Elon Musk, il multimiliardario patron di Tesla, Steve Wozniak (fondatore di Apple) e Yuval Noah Harari (lo scrittore), e professori universitari come Yoshua Bengio, dell’Università di Montreal e Stuart Russell di Berkeley, solo per fare alcuni nomi, hanno firmato una lettera aperta nella quale scrivono: “Invitiamo tutti i laboratori di intelligenza artificiale a sospendere immediatamente per almeno sei mesi l’addestramento”. Perchè? Tutte queste personalità (fra cui Elon Musk, fra i primi a scommettere e a investire sull’intelligenza artificiale) chiedono una pausa di riflessione sui Gpt-4, le potentissime intelligenze artificiali capaci di ad esempio di realizzare un complesso videogame in meno di un minuto. Ma non solo. Evoluzione di sistemi già utilizzabili da tutti come chat-gpt. “I potenti sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere sviluppati solo quando saremo certi che i loro effetti saranno positivi e i loro rischi saranno gestibili”, si...