Troppi incidenti sulle strade Ora la cultura della sicurezza passa anche dalla musica

Il rapper salernitano Rocco Hunt

C’è tempo fino al 31 marzo per iscriversi al contest ‘Sicurezza stradale in musica’, l’iniziativa musicale di Anas (Gruppo Ferrovie dello Stato), realizzata in collaborazione con l’emittente Radio Italia per promuovere uno dei temi più drammaticamente attuali: la sicurezza stradale. Dall’ultima indagine sugli stili di guida degli italiani, commissionata proprio da Anas e rilasciata a fine 2022, risulta che gli automobilisti al volante hanno una percezione di sé e dei propri comportamenti decisamente indulgente e il dito puntato nei confronti degli altri utenti della strada. I pericoli che causano incidenti o situazioni potenzialmente a rischio vengono attribuiti, nella maggior parte dei casi, alle condotte altrui.

Il contest musicale – giunto quest’anno alla quinta edizione – è rivolto a musicisti, cantanti e band di ogni genere, che abbiano compiuto almeno sedici anni. Il regolamento prevede che il brano da presentare per la preselezione possa essere edito o inedito e affrontare qualsiasi argomento. Una giuria di esperti – presieduta dal rapper salernitano Rocco Hunt e composta, fra l’altro, da Massimo Bonelli, produttore musicale e direttore artistico del ‘concertone’ del Primo Maggio a Roma – individuerà cinque artisti che parteciperanno, ad aprile, alla fase finale del contest, negli studi di Radio Italia a Cologno Monzese (Mi). Due i momenti previsti: nel primo si terrà una session per comporre un brano inedito sulla sicurezza stradale. Poi, dopo l’audizione live degli artisti, si selezioneranno i tre finalisti, tra cui sarà proclamato il vincitore assoluto del concorso, che parteciperà al concerto del primo maggio 2023 a Roma e al preshow di Radio Italia Live.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna sulla sicurezza ‘Guida e basta’, promossa da Anas col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia. L’obiettivo è diffondere la cultura della sicurezza stradale, muovendo da un dato che fa rabbrividire: oltre il 93% degli incidenti stradali è dovuta al comportamento del guidatore. Tra le principali cause di incidentalità ci sono, ancora una volta, la distrazione alla guida, legata all’uso di smartphone; il mancato rispetto delle precedenze e la velocità troppo elevata.