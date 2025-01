Skoda Elroq. Il Suv medio è solo elettrico

di Giuseppe Tassi Skoda si regala un Suv medio tutto elettrico. Si chiama Elroq e debutta con un test drive per la stampa internazionale a Palma di Majorca. Fra gli ultimi tepori di un sole che declina presto, scopriamo come si colloca l’ultima nata nella strategia del brand ceko, sempre più affrancato dalla vetusta immagine di marchio periferico e a basso costo. Skoda oggi è un punto di forza nella galassia Volkswagen, trae linfa preziosa dalle piattaforme condivise con gli altri marchi del gruppo e mantiene prezzi contenuti rispetto alla qualità dei modelli proposti.

Elroq, che nasce sulla piattaforma MEB del gruppo, è di fatto l’alternativa elettrica alla termica Karoq e arriverà sul mercato nel 2025. Lungo 4,49 metri e compatto nelle linee, il Suv utilizza il nuovo design Skoda Modern Solid: frontale imponente, cofano allungato con apertura controvento, fiancate scavate per favorire l’aerodinamica, posteriore alto solcato dalla firma luminosa. All’interno lo spazio è decisamente più ampio di quanto ci si aspetti. I sedili sono comodi ed ergonomici e nella fila posteriore possono sedere tre persone con buona abitabilità.

Il bagagliaio ha capacità notevole: da 570 a 1580 litri e offre una serie di intelligenti soluzioni salvaspazio, come una reticella sospesa per contenere il cavo elettrico di ricarica e poi stivaggi distinti per abiti bagnati, scarpe o borse da palestra. Un’auto da vivere con facilità con piccoli e preziosi accorgimenti come l’ombrello infilato nella portiera di guida, i tanti contenitori interni perfino sotto il blocco che ospita il selettore di modalità. Un’auto elettrica pensata per la famiglia, capace di estendere il suo raggio d’azione ai week end fuori città.

In termini di autonomia si varia da 400 a 560 km, a seconda delle versioni e il tempo di ricarica dal 10 all’80 per cento è di circa 28 minuti. Elroq sarà disponibile in quattro varianti : 50, 60, 85 e 85x. In Italia arriveranno solo 50 e 85 molto ben accessoriate. Le potenze variano in termini di capacità della batteria che va da 125 kW a 220 kW. Il 50 è dotato di trazione posteriore con una capacità lorda della batteria di 55 kWh e di un motore elettrico sull’asse posteriore che sviluppa una potenza di picco di 125 kW.

Le varianti 85 ed 85x sono dotate di batteria da 82 kWh. Elroq 85 a trazione posteriore ha una potenza massima di 210 kW, mentre 85x include un motore elettrico aggiuntivo sull’asse anteriore, che offre la trazione integrale di serie e una potenza massima di 220 kW. Entrambe le versioni, Elroq 85 e 85x, raggiungono una velocità massima di 180 km/h e offrono un’autonomia elettrica di oltre 560 chilometri. I prezzi partono da 34.500 euro per Elroq 50 e da 43.500 euro per Elroq 85.