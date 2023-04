Primavera in treno, la vacanza è sostenibile

Milioni di italiani hanno scelto il treno quale mezzo ideale e ’green’ per le festività pasquali che hanno registrato numeri da record per il Belpaese. Molti altri ancora utilizzeranno il treno anche in occasione dei ponti ponti primaverili. Un flusso in crescita del 15% rispetto alla Pasqua dello scorso anno, per quanto riguarda la media e lunga percorrenza e il Regionale che testimonia come Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, sia protagonista nei viaggi di chi sceglie il treno per turismo o per tornare a casa dalla propria famiglia d’origine.

Per questo periodo a cavallo tra aprile e maggio sono stati previsti nuovi collegamenti dedicati e ancora più posti disponibili per chi sceglie di spostarsi in treno. Tra le novità, il ritorno del Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa. Per le festività di primavera, lungo la costa Adriatica, 2 ulteriori Frecciarossa si aggiungeranno ai 30 già disponibili ogni giorno da e per il Nord Italia. Tra Milano, Roma e Napoli nelle giornate e nelle fasce orarie a più alta richiesta ecco il piano che prevede i treni Frecciarossa in doppia composizione, ovvero una soluzione che permette di raddoppiare i posti disponibili per i viaggiatori. Incremento di posti anche sulle tratte da Roma per il Sud, nello specifico Puglia e Calabria.

Grazie alla capillarità dei collegamenti intermodali è possibile raggiungere le città d’arte Matera, Assisi e Perugia con i cosiddetti ’Freccialink’, ovvero il servizio realizzato con autobus di nuova generazione in connessione con i treni Frecce. In alcuni giorni specifici ci saranno corse anche per Pompei e Sorrento in Campania. Molteplici le idee di escursioni con il Regionale di Trenitalia: grazie ai servizi integrati con pullman o traghetti, è possibile raggiungere la spiaggia di Bibione o l’isola d’Elba, il centro di Taormina o quello di Spoleto, la Valle dei Templi o la Baia di San Fruttuoso; oltre seicento località di interesse turistico facilmente raggiungibili con i servizi regionali.

Dalla primavera all’estate il passo è breve. Fino al 24 settembre sarà inoltre possibile usufruire dei ’Treni del mare’ fra Lombardia e Liguria. Si tratta di ventuno collegamenti regionali in più nei fine settimana, dieci il sabato e undici nei giorni festivi, frutto della collaborazione fra Trenitalia, Trenord, Regione Liguria e Regione Lombardia. Un’offerta raddoppiata rispetto allo scorso anno che consente alla clientela lombarda di raggiungere le riviere liguri di Levante e di Ponente e che si aggiunge all’attuale offerta Intercity da Milano a Ventimiglia e da Milano fino a Livorno, con fermate intermedie nelle principali destinazioni di Liguria e Toscana. Sempre a proposito di Intercity, sono stati potenziati i collegamenti notte da e per la Sicilia e sulla riviera adriatica (linea Milano-Lecce e Torino-Lecce) con carrozze aggiuntive, per un’offerta più ampia pensata per chi si muove sulle lunghe distanze.

Dal primo aprile scorso, infine, l’Eurocity già attivo tra Zurigo e Genova è stato prolungato fino a Sestri Levante con fermata intermedia a Santa Margherita Ligure-Portofino il sabato e la domenica: nuove opportunità di viaggio per chi, dalla Lombardia e dalla Svizzera, sceglie di venire in Liguria in treno per sfruttare al meglio i ponti di primavera e le belle giornate di sole. Ogni informazione utile per viaggiare in treno sul sito www.trenitalia.com