Maxi-scooter formula Kymco. A voi l’AK 550

In città con le emozioni di una moto. Spostarsi sulle strade, assaporando il gusto di prestazioni che si spingono oltre il semplice (ma essenziale) sapore di una guida divertente e sicura. Il maxi scooter di casa Kymco si rinnova e potenzia ulteriormente le caratteristiche che lo hanno premiato tra i best seller della categoria maxi scooter. Progettato per soddisfare ogni tipo di utente, da quello più sportivo a quello ’turistico’ passando per chi è attento a mode e tecnologie, AK 550 costituisce un nuovo punto di vista sul mondo dei maxi scooter ad alte prestazioni. AK 550 E5 – così è raccontato dalla casa il profilo dello scooterone – è dotato di una affinata configurazione fluidodinamica della camera di scoppio che unita ad una calibrazione della gestione carburante consentono di erogare una potenza all’albero motore di 51 Cv.

Dotato di doppia mappatura per adattare l’erogazione, il bicilindrico orizzontale da 550 cc è capace di sviluppare 37,5 kW (51 CV) e di spingere AK 550 fino ai 160 chilometri orari effettivi. Restano confermate le caratteristiche dinamiche ed estetiche che avevano fatto di AK 550 un riferimento. Sempre di serie il sistema Noodoe Navigation, che permette di connettersi al proprio smartphone e di avere la navigazione turn by turn sul display. Dall’AK all’XCITING.

Quinta generazione per il modello nato in casa Kymco nel 2003. Il nuovo XCITING S 400 è purissimo design contemporaneo. Il suo profilo dinamico si integra con il design hi-tech del frontale e della coda. È il mix perfetto di stile sportivo e di anticipazione del futuro, di comfort e di performance. L’altezza del parabrezza è regolabile su 5 livelli, manualmente e senza uso di attrezzi, così XCITING S si adatta facilmente alla statura di ciascun pilota e alle più diverse condizioni di guida. Il nuovo manubrio, a forma di ’V’, migliora la precisione di guida e ottimizza la visibilità del cruscotto.

L’ergonomia è stata progettata per offrire la massima comodità al pilota e al passeggero. La firma estetica di XCITING S è una firma luminosa. Il nuovo sistema DRL - Daytime Running Light dei fari anteriori garantisce al veicolo una visibilità mai raggiunta prima, tanta sicurezza in più, sottolinea orgogliosamente l’identità di XCITING S ed aumenta l’aggressività e la dinamicità del suo design. È il primo faro di serie di questo tipo ad ottenere l’omologazione ECE. Il faro posteriore a LED esprime un carattere inconfondibile e un design d’avanguardia.

A fronte della potenza più alta della sua categoria, XCITING S ha un’erogazione sempre fluida e regolare. È molto silenzioso, anche ad alta velocità. Garantisce una guidabilità sicura, intuitiva e divertente. È un ’brucia semafori’ in città, grazie alla reattività dell’accelerazione. È ’ripresa mozzafiato’ e ’velocità elettrizzante’ nei percorsi extraurbani. Con un semplice upgrade della Noodoe App, su XCITING S esordisce Noodoe Navigation che rappresenta lo stato dell’arte dei sistemi di navigazione ed è il primo a essere espressamente progettato per chi è alla guida di uno scooter.