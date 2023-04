Lo storico Espace diventa un Suv con dettagli chic

Rivoluzione per la sesta generazione di Renault Espace. Da grande monovolume rivoluzionò, anzi creò, la categoria nel 1984: ora diventa un Suv ibrido. La lunghezza è di 4,72 metri, 14 centimetri in meno rispetto alla quinta serie, 215 kg più leggera e 21 cm più lungo di Austral, del quale riprende alcuni concetti di stile.

Sport utility a cinque o a sette posti con una terza fila di sedili che può essere reclinata fino a 31 gradi. Ogni passeggero ha una presa USB-C a disposizione. La capacità del bagagliaio varia da 159 a 1.818 litri.

L’abitacolo presenta la plancia con il sistema Open R e i display da 12,3” e 12”. L’esordio sarà di una sola versione, E-Tech Full Hybrid 200 Auto, dotata di quattro modalità di guida: Eco, Sport, Comfort e Personal. Il gruppo moto-propulsore è formato dall’ 1.2 tre cilindri turbo da 130 cv, abbinato a due propulsori elettrici. Il primo da 70 cv, alimentato dalla batteria da 2 kWh. Il secondo da 34 cv che agisce da generatore e starter.

La potenza di sistema è di 200 cv, il consumo di 4,6 litri100 km, per una percorrenza di 21,7 km litro. L’autonomia dichiarata, 1.100 km, per un’auto a benzina è eccellente. Gli allestimenti Iconic ed Esprit Alpine offrono di serie il 4Control Advanced, ovvero ruote posteriori sterzanti di 5 gradi, che migliorano l’agilità, anche in manovra, controsterzando a bassa velocità, e la stabilità a velocità elevata.