Gnv Polaris in crescita. Tecnologie e comfort per viaggi in traghetto

Si è tenuta al porto di Genova la presentazione di GNV Polaris, la prima unità di nuova costruzione di GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, segnando un importante momento nel piano di rinnovamento della flotta attualmente in pieno sviluppo. Matteo Catani, amministratore delegato di GNV, ne ha sottolineato l’importanza strategica: "GNV Polaris non è solo una nave; è il simbolo della nostra visione. Questo progetto rappresenta un investimento sul futuro, mirato a ridefinire gli standard di qualità e sostenibilità nella nostra flotta e nel settore del trasporto marittimo. Offriamo ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio unica, che combina comfort, innovazione e un profondo rispetto per l’ambiente. Non si tratta solo di modernizzare la nostra offerta, ma di posizionarci come pionieri nel Mediterraneo per l’efficienza operativa e l’abbattimento dell’impatto ambientale. Con GNV Polaris e le altre tre unità in arrivo, compiamo un passo per il nostro sviluppo, confermando il nostro impegno concreto per un trasporto più sostenibile e responsabile".

A bordo di GNV Polaris, i passeggeri potranno godere di un’esperienza di viaggio innovativa e confortevole. La nave offre una gamma di servizi progettati per trasformare l’attraversata in un momento piacevole e memorabile, unendo praticità, relax e attenzione ai dettagli. Area Food & Beverage innovativa, dal fascino panoramico del Seaview Lounge, ideale per momenti di relax, al Market Place, che offre piatti preparati al momento e cooking show per un’esperienza culinaria d’eccellenza. Pizza e Steak House, un’evoluzione del classico Pizza Corner, che unisce piatti trendy e tradizione culinaria italiana. La nave, con una stazza lorda di 46.000 tonnellate, lunga 218 metri e larga 29,60 metri, è progettata per offrire il massimo in termini di efficienza energetica e qualità dei servizi di bordo. Può ospitare fino a 1.500 passeggeri.