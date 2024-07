DBX707 AMR24 . Spirito da Formula 1® nel corpo di un Suv

Aston Martin celebra l’Aston Martin Aramco Formula One® Team con il lancio dell’esclusiva AMR24 Edition del SUV extralusso più potente al mondo: la DBX707. Chiamata così in onore della concorrente di Formula 1® del marchio, la AMR24 Edition è una DBX707 che condivide la sua identità da corsa sia con la vettura AMR24 F1® che con la Medical Car ufficiale della Formula 1®.

AMR24 F1® è frutto di innumerevoli ore di lavoro e di un artigianato senza compromessi, realizzato a partire dai punti di forza della versione precedente e dagli insegnamenti tratti dalla stagione di maggior successo di Aston Martin Aramco fino ad oggi. Prima vettura a essere progettata e costruita nel modernissimo AMR Technology Campus di Silverstone, la nuova vettura 2024 rappresenta una forte evoluzione, ideata per fornire la base perfetta per lo sviluppo nel corso della stagione, in un’incessante ricerca del progresso.

La AMR24 Edition offre contenuti esclusivi sia all’interno che all’esterno della DBX707: si può scegliere tra la vernice Podium Green, Onyx Black o Neutron White, completata dalle pinze dei freni Aston Martin Racing Green o AMR Lime e abbinata ai cerchi Fortis da 23” in nero opaco o lucido, oltre a un’esclusiva placca motore AMR24. La vettura può essere ordinata da subito.