Byd rilancia Tang. Il gigaSuv elettrico ora sbarca in Italia

Se c’era bisogno di una conferma, è arrivata dagli Europei di calcio. Qui non si parla di pallone ma del ruolo giocato dal colosso cinese Byd (Build Your Dream) nel mercato dell’auto del continente. La dimensione di sponsor ufficiale della rassegna calcistica si sposa perfettamente con le ambizioni del gruppo. Fondata nel 2003, Byd auto è la filiale automobilistica del gruppo. Negli ultimi anni ha registrato importanti progressi tecnologici, tra cui la batteria Blade al litio-ferro-fosfato la tecnologia super ibrida DM-i, la piattaforma e 3.0 e ha sviluppato un polo europeo a Bruxelles. Di qui parte l’offensiva sul mercato del continente, che si concentra su auto elettriche di elevata qualità.

L’ultima creatura firmata Byd è il restyling di Tang, un Suv sportivo premium, nato nel 2021. In quest’auto, che abbiamo potuto collaudare nel tratto Dusseldorf-Essen, con divagazioni fuori dalle autostrade, si concentra il meglio dello sviluppo tecnologico del gruppo. L’esterno si fa più sportivo e affilato con le modifiche apportate al Dragon face, frontale espressivo e pronunciato. Tang è lunga 4.970 mm, larga 1. 955 e alta 1.775: un grande Suv di segmento D, il più elevato, configurabile a 5 o 7 posti con un bagagliaio da record che offre 940 litri di capacità (con 5 posti) che arrivano a 1655 a sedili abbassati.

L’abitacolo offre spazi ampi e confortevoli, degni di una Limousine, pelli traforate per i sedili con plastiche e materiali di buona qualità nel cruscotto. Qui spiccano il cockpit digitale intelligente da 12,3 pollici e il display da 15,6 pollici per l’infotainment, che può essere ruotato anche in verticale. Completano la dotazione un head up display e il comando vocale.

La trazione integrale elettrica poggia su due motori distribuiti per ciascun asse. La potenza di sistema arriva a 517 cv che consente una velocità massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 orari in 4,9 secondi. La batteria Blade (litio-ferro-fosfato) è da 108,8 kWh con sistema da 690 Volt e assicura un’autonomia di 530 km (682 in città). È alloggiata in una struttura a nido d’ape in alluminio resistente agli urti, con proprietà di protezione e resistenza al carico.

Su strada Tang veleggia sicuro nel silenzio elettrico con il tetto panoramico che offre un’ampia visione del paesaggio. Sul passo la guida è morbida, grazie al baricentro basso, al preciso lavoro delle sospensioni a smorzamento adattivo e alla perfetta insonorizzazione. Anche nelle curve più strette gli oltre 2.600 kg di peso si governano con facilità grazie alla precisione dello sterzo . Le modalità di guida, selezionate da una piccola leva , sono Eco, Normal, Sport e Snow. Pronta per l’assalto all’Europa, Tang dovrebbe sbarcare anche in Italia nei prossimi mesi con un prezzo vicino ai 70 mila euro.