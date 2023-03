Casa: il caro mutui frena il mercato immobiliare

Annunci immobiliari

L’incertezza farà trionfare la cautela. Dilazionare le scelte, posticipare le decisioni e soprattutto calcolare gli esborsi: per il mercato immobiliare il 2023 sarà all’insegna di una maggiore attenzione rispetto al recente passato. A rallentare l’evoluzione del settore è essenzialmente l’inasprimento dei tassi di interesse che hanno reso i mutui decisamente più cari rispetto a un anno fa. Secondo l’Osservatorio dell’agenzia delle Entrate per il terzo trimestre 2022, quasi la metà (il 49,2%) degli acquisti da parte di persone fisiche è stato finanziato con mutui. Il capitale di debito, sempre contratto dalle persone fisiche per acquistare abitazioni, ammontava a circa 11,4 miliardi di euro, quasi 300 milioni di euro in meno dello stesso trimestre del 2021 (-2,7%). Il gap “Il mercato” ha spiegato al Sole 24 Ore, Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma, “evidenzia un gap temporale tra aumento dei tassi ed effetti sulle compravendite. Siamo in presenza di una rigidità dei prezzi, costante del mercato italiano, dovuta anche alla difficoltà dei proprietari di rivedere le richieste”. Ma a incidere, in questa fase, è anche la mancanza della produzione di nuovo. “La tenuta dei prezzi, che in Italia negli anni passati sono saliti lentamente” aggiunge Dondi “potrebbe innescare una stagnazione tale...