Amplifon in forte crescita nel trimestre, ricavi 573 milioni

Amplifon chiude il primo trimestre dell'anno con ricavi in forte crescita a 573,1 milioni di euro, in aumento dell'8,8% rispetto al primo trimestre del 2023. L'utile netto sale a 35,7 milioni di euro, in crescita del 2,2% rispetto a 34,9 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. Il margine operativo lordo (Ebitda) cresce a doppia a cifra e si attesta a 136,8 milioni (+10,7%), con il margine sui ricavi record pari al 23,9%, in aumento di 100 punti base rispetto al primo trimestre del 2023. La performance della società è stata trainata da una significativa crescita organica, pari al 5,6%, superiore al mercato di riferimento, e dalle acquisizioni per il 3,2%. In particolare sul fronte dell'espansione internazionale, Amplifon nel trimestre ha acquisito oltre 150 punti vendita in Francia, Germania, America e Cina per un investimento complessivo di 70 milioni di euro. Sono stati inoltre raggiunti 400 negozi diretti negli Stati Uniti grazie a due recenti acquisizioni perfezionale nei primi quattro mesi dell'anno. La crescita di Amplifon è stata sostenuta principalmente dal significativo incremento di quote negli Stati Uniti e in Asia Pacifico e da un progressivo miglioramento in Europa, il cui mercato torna in territorio leggermente positivo Segnali positivi anche per il secondo trimestre con la società che ad aprile ha registrato ricavi in "crescita high-teens a cambi costanti, anche per effetto della Pasqua anticipata nel mese di marzo 2024", si spiega in una nota. Amplifon per il 2024 conferma la guidance con ricavi consolidati in "crescita high-single digit a cambi costanti", un margine Ebitda su base ricorrente superiore al 24,6%.