I mercatini di Natale più amati dagli italiani secondo Preply: ecco la classifica

Roma, 23 dicembre 2024 - Luci, addobbi e tante prelibatezze: i mercatini di Natale sono il simbolo delle festività, un piccolo angolo di tradizione che conquista tutti, anche i più agnostici delle feste. Difficile resistere al sapore caldo e speziato del vin brulè che rende l’aria gelida che accompagna il Natale ancora più frizzante o alle passeggiate tra le bancarelle, dove ogni stand racconta dell’artigianato locale. Già, è proprio nei mercatini dove le città, dalle più piccole alle più grandi, regalano ai propri visitatori la magia natalizia con quel pizzico di usanze e folklore in più, rendendoli un luogo unico e autentico, un appuntamento culturale che va oltre al mero shopping. Ecco che allora, ogni anno sempre di più, migliaia di italiani si mettono alla ricerca online del mercatino di Natale più bello da andare a visitare, in Italia o in Europa. Ma quali sono i più attrattivi? Da Vienna a Praga, da Bolzano a Napoli, ecco i mercatini più amati dai connazionali.

La ricerca

A dirci quali sono i mercatini più cercati dagli italiani è un’analisi condotta da Preply, la piattaforma per l'apprendimento delle lingue online. Per indagare le mete più popolari, Preply ha utilizzato avanzati strumenti di marketing per analizzare le ricerche online degli italiani, focalizzandosi su quelle relative alla query, o ricerca, “Mercatini di Natale a”. Ecco quindi le città che sono state maggiormente cercate.

La classifica delle città italiane

Al primo posto nella classifica italiana si trova Merano, la località altoatesina che si conferma come la meta più ambita dai visitatori. Con ben 2.900 ricerche, il mercatino di Merano è il più popolare in Italia. La città, con la sua passeggiata Lungo Passirio, offre un'atmosfera incantata, con musica e bancarelle artigianali, che espongono prodotti tipici della zona. Sul podio troviamo poi altre due città del Trentino: Bolzano e Trento, che a forza di strudel appena sfornato e il vin brulè fumante continuano a conquistare tutti, italiani e non. Ma la vera sorpresa è Napoli, che con il suo mercatino di San Gregorio Armeno, famoso per le statue del presepe, si piazza al quarto posto nella classifica di quest’anno, superando addirittura Torino, famosa e le sue Luci d’Artista. E se il mercatino di Trento o Bolzano attrae visitatori da tutta Italia (stando all’analisi online, infatti, le ricerche provengono da ben 13 regioni italiane, tra cui anche aree geograficamente distanti come le Isole, Calabria, Puglia e Abruzzo), è interessante notare come il successo del mercatino partenopeo sia tutto “in casa”: Napoli domina infatti la sua regione con le ricerche, ma anche dalla Basilicata, dove i mercatini napoletani ottengono un successo maggiore rispetto alla stessa Campania.

Ecco la classifica completa:

Mercatini di Natale a Merano - 2900 ricerche

Mercatini di Natale a Bolzano - 1900 ricerche

Mercatini di Natale a Trento - 1900 ricerche

Mercatini di Natale a Napoli - 1600 ricerche

Mercatini di Natale a Torino - 1600 ricerche

Mercatini di Natale a Milano - 1300 ricerche

Mercatini di Natale a Roma - 1300 ricerche

Mercatini di Natale a Verona - 1300 ricerche

Mercatini di Natale a Bologna - 1000 ricerche

Mercatini di Natale a Firenze - 1000 ricerche

I mercatini più amati in Europa

Oltre agli amati mercatini italiani, Preply ha analizzato anche le mete europee più cercate. In cima alla classifica internazionale troviamo Vienna, che con il suo celebre Christkindlmarkt nella Rathausplatz, attrae ogni anno migliaia di turisti. La capitale austriaca è seguita da Praga, che con il suo mercatino nella suggestiva piazza della Città Vecchia offre prelibatezze tradizionali come i Trdelník, i tradizionali dolci arrotolati alla cannella. Budapest si piazza al terzo posto, grazie ai suoi mercatini allestiti in piazza Vörösmarty. Anche piccole città come Colmar, in Francia, e Cracovia, in Polonia, superano a sorpresa le grandi metropoli come Berlino e Londra. Un’altra città che merita una menzione speciale è Strasburgo, la “capitale del Natale”, che con i suoi mercatini ha conquistato il cuore degli italiani, diventando una delle mete preferite. Ecco la classifica delle città estere più cercate per i "Mercatini di Natale", basata sui volumi di ricerca: