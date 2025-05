Friedrich Merz eletto cancelliere: impatto limitato sui mercati azionari europei

L'elezione alla seconda votazione di Friedrich Merz come cancelliere del nuovo governo tedesco non ha mosso i mercati azionari del Vecchio continente: la Borsa peggiore è stata quella di Parigi, che ha chiuso con un calo dello 0,4%, seguita da Francoforte che ha ceduto lo 0,3% finale.

Limata dello 0,1% Amsterdam, piatta Londra, in rialzo dello 0,1% Madrid e dello 0,2% Milano. Calmi i titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 108 punti base contro i 107 dell'avvio e un rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,62%. Forte l'euro, che sale dello 0,3% a 1,135 contro il dollaro.

Nel settore energia, prezzo del gas in evidente crescita sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a giugno ha chiuso in rialzo del 5,5% a 34,7 euro al Megawattora, dopo aver toccato anche quota 35 euro. La crescita è legata soprattutto alla decisione della Roadmap per porre fine alle importazioni di energia russa della Commissione Ue che ha previsto il futuro divieto di importazione di gas da Mosca sul mercato spot e nei contratti a lungo termine. Bene anche il greggio, che risale del 4% cercando di tornare a quota 60 dollari al barile.

In questo quadro, in Piazza Affari molto forte Amplifon salita del 6% a 18,5 euro dopo i ricavi del primo trimestre, con Buzzi in crescita del 2,7% e Ferrari dell'1,6%. Bene anche Tim in rialzo dell'1,5% con i conti di Tim Brasil (+5%, con il titolo che ha toccato durante la seduta a San Paolo il suo massimo storico).

In aumento di un punto e mezzo percentuale Generali a 34,1 euro e, nel settore finanziario, positiva Mediobanca che cresce dello 0,9% portando all'8% lo 'sconto' dell'offerta Mps sulla stessa piazzetta Cuccia. Debole Intesa (-0,7%) dopo i conti, con il Banco Bpm in calo di un punto percentuale.

Tra i titoli a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano, il peggiore è stato Iveco, sceso del 2,2% a 14 euro.