Claudio Domenicali: ‘I ducatisti sono la nostra famiglia, realizziamo i loro sogni’

Nel mondo dell'industria ci sono prodotti e prodotti e dunque clienti e clienti, questo lo ha ben chiaro Claudio Domenicali, ad di Ducati motor. Già, perché, se di mestiere produci e vendi moto, come nel loro caso, e accidentalmente su quelle due ruote si corre anche il MotoGp, allora da venditore non avrai a che fare solo con degli acquirenti, bensì con dei sognatori, e tu sei quello che realizza i loro sogni.

“I ducatisti - spiega infatti Domenicali - sono la nostra grande famiglia, e noi siamo la loro e come tale ci comportiamo. Vedendoci spesso, accogliendoli nella nostra fabbrica, dialogando con i fan club nel mondo, accogliendo le loro osservazioni e le loro critiche. Il lato negativo è che spesso fai fatica a spiegare loro che alcune cose vanno fatte per forza in un certo modo. Il lato positivo è che non ti abbandonano mai, e nei momenti di difficoltà, anzi, si stringono a te".

