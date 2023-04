Un viaggio iniziato a Parigi nel 1946

Delsey è nata a Parigi nel 1946 dalla fusione degli stabilimenti Delahaye e Seynhaeve, due aziende produttrici di valigie in pelle per proteggere le grandi innovazioni dell’epoca, come le macchine fotografiche e i giradischi. Quando nacque il fenomeno del turismo, Delsey concepì delle valigie per accompagnare i primi vacanzieri nei loro viaggi, proponendo gamme che incarnavano l’eleganza e il know-how francesi. Oggi, grazie allo studio di design integrato, unisce audacemente la tradizione con l’innovazione, l’eleganza e la modernità.