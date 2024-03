Textile hub a Prato e Biella con i fondi del Pnrr

L’impianto inaugurato a Rho non è il solo. A Prato c’è il textile hub, che ha beneficiato anche dei fondi del Pnrr e sta attraversando, proprio in questi mesi, l’iter burocratico necessario: si stima che, a pieno regime, permetterà di trattare 34mila tonnellate di rifiuti tessili all’anno e riciclarne almeno il 94%. L’impianto sarà direttamente connesso al ciclo produttivo delle 3.500 imprese situate nel distretto pratese, considerato il polo tessile più grande d’Italia. Di recente è arrivato, infine, il via libera del governo per un ‘recycling hub’ nel distretto di Biella.