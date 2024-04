Talea Group mette radici: apre un hub e acquisisce sette brand

EVOLUZIONE E TRASFORMAZIONE. Sono le parole chiave per descrivere l’ultimo anno di Talea Group, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè S.p.A., che quest’anno festeggia i 10 anni di attività. "Da piattaforma di eCommerce puro, oggi il Gruppo è diventato un punto di riferimento in Italia nei settori salute, benessere e bellezza e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese, grazie a un solido percorso di crescita che ha visto un importante rebranding, investimenti in logistica e, negli ultimi 7 mesi, ben 7 acquisizioni funzionali al consolidamento della leadership e alla conquista di nuove quote di mercato", precisa Riccardo Iacometti (nella foto sopra), presidente e amministratore delegato di Talea Group. Decisivo il 2023, anno del rebranding, del nuovo piano industriale e di una serie di investimenti. "È stato un anno di grande evoluzione e transizione che, grazie anche ai significativi investimenti finalizzati, proietta il Gruppo nel prossimo futuro - conferma Iacometti - stiamo guidando una trasformazione importante, affermando sul mercato un posizionamento unico nel suo genere, che punta a 220 – 240 milioni di euro di ricavi nel 2026 e un Ebitda margin stabile al 6%. Abbiamo aperto un nuovo hub logistico a Nichelino in Piemonte, a circa 10 chilometri da Torino e, tra fine giugno e inizio febbraio, abbiamo completato ben sette acquisizioni di brand e relative piattaforme (Gooimp, Mood Concept Store, DocPeter, Farmahome, Superfarma, Vitamin Center e Best Body). Infine, abbiamo chiuso l’anno con ricavi in crescita di quasi il 13% a oltre 136 milioni di euro a conferma dell’efficacia della nostra strategia incentrata sulla diversificazione dell’offerta commerciale".

La vostra strategia prevede un significativo miglioramento della marginalità, come intendete perseguirlo?

"Nel 2024, esercizio iniziato positivamente con una crescita del 17% a gennaio a livello di fatturato, continueremo a concentrarci sulla crescita dell’Area Consumers, attraverso l’espansione delle piattaforme eCommerce acquisite, e sullo sviluppo dell’Area Industrial - che comprende Talea Media, Valnan e l’attività di Co-Marketing - che ci consentirà di valorizzare gli asset più strategici legati al nostro business, come le logiche di servizio, i dati acquisiti dall’attività di ecommerce e la vendita degli spazi pubblicitari sulle nostre piattaforme. Inoltre, come le recenti acquisizioni dimostrano, l’ingresso del private label (VitaminCenter e Best Body) ci aiuterà a migliorare la marginalità commerciale dell’area Consumers. Tutto questo, insieme insieme a un’attenta gestione dei costi operativi".

Come è nato il Gruppo?

"Dopo aver trascorso 26 anni in Alliance Healthcare Italia e aver conseguito una crescita all’interno del Gruppo, fino a diventare direttore generale, nel 2014 ho conosciuto Alberto Maglione – allora titolare della nostra attuale Valnan – che mi ha fatto scoprire le grandi potenzialità del digitale. Con lui abbiamo posto le basi di questo progetto, lanciando una piattaforma di eCommerce di prodotti farmaceutici (farmae.it). L’idea alla base era di sfruttare i big data dell’online per studiare il comportamento dei consumatori e le loro esigenze, traducendole in un’attenta selezione di prodotti. E si è rivelata un’idea vincente: dalla fondazione non ci siamo mai fermati. Un bellissimo “matrimonio professionale” che è poi stato corredato dalla fortuna di circondarci di tanti validi collaboratori che insieme a noi hanno sviluppato il business".

Nell’ultimo periodo la società si è focalizzata molto sull’M&A. Qual è la strategia alla base delle acquisizioni che avete finalizzato nell’ultimo anno?

"Direi la forte volontà di portare all’interno del perimetro organico nuovi brand capaci di generare sinergie di scala sull’attuale valore del Gruppo, a beneficio di logiche di offerta che si differenziano sulla gamma, sulla profittabilità e sul servizio. Vogliamo aumentare la nostra quota di mercato per consolidare la necessità di garantire una risposta certa e immediata sia al consumatore finale che alle industrie di settore. Il business online riesce a trovare migliore opportunità di profittabilità attraverso la scala del volume (sinergie industriali) e la valorizzazione dell’audience (media)".

Come avete finanziato queste acquisizioni?

"Abbiamo utilizzato la modalità di pagamento dilazionata a 5 anni che ci ha permesso di non ricorrere a risorse straordinarie, utilizzando solo le nostre forze. L’obiettivo è di autofinanziare le operazioni utilizzando i profitti generati dalla vendita delle nuove piattaforme acquisite, partendo da una classificazione del target acquisito molto favorevole".

Quali i progetti per quest’anno? Continuerete con una forte politica di fusioni e acquisizioni?

"Il 2024 sarà un anno altrettanto importante di quello passato: puntiamo alla messa a beneficio degli investimenti industriali realizzati finora, proseguendo al contempo nel percorso di efficientamento della supply chain. Fronte M&A (Merger and Acquisition, fusioni e acquisizioni, ndr.), continueremo a monitorare il mercato di riferimento e, se si presentano condizioni favorevoli e opportunità che si possano integrare con la nostra strategia di posizionamento, le valuteremo certamente".

Da imprenditore che cosa pensa voltandosi indietro?

"Il Gruppo celebra nel 2024 i dieci anni di attività. Vedo una crescita straordinaria raggiunta passo dopo passo, grazie all’impegno e alla passione di tutti i nostri dipendenti e collaboratori che hanno saputo contribuire all’espansione di Farmaè prima, Talea dopo, affermando sul mercato i nostri punti di forza".