Il Gruppo Selini investe 15 milioni nella logistica sostenibile

SOLUZIONI TECNOLOGICHE a impatto zero. Sono quelle di cui si è dotato il Gruppo Selini, leader nazionale nella logistica. In particolare, le nuove infrastrutture a zero emissioni per la gestione del trasporto saranno disponibili nella flotta del Gruppo Selini, che, così, amplia i propri servizi e la capacità di dare risposte innovative in un settore, quello della logistica e dei servizi, in continuo cambiamento. L’investimento è stato reso possibile grazie alla garanzia Green di Sace, a supporto del finanziamento di 15 milioni di euro, erogato da UniCredit. Il finanziamento è strutturato in due tranche, la prima da 7 milioni di euro, a supporto di carrelli elettrici, già acquistati dal Gruppo Selini, con durata 5 anni, e la seconda, da 8 milioni di euro, con durata di 6 anni, per l’acquisto di nuovi carrelli elettrici. L’operazione è assistita dalla garanzia Green di Sace. Il Gruppo Selini nasce in Lombardia nel 1969, come negozio di utensileria industriale e, grazie ad un’intuizione del suo fondatore, nel 1980, diventa una concessionaria di commercializzazione di carrelli elevatori.

L’originale ragione social, Color-Fer, dedicata solo alla rivendita di ferramenta e di forniture industriali per le aziende del tessuto imprenditoriale bergamasco, in quel periodo in grande crescita, muta nell’azienda attuale. Seguendo l’evoluzione continua dei bisogni della clientela, infatti, si consolida il Gruppo Selini, che amplia la propria attività anche alla distribuzione di carrelli elevatori e relativo servizio di assistenza. Da piccola realtà locale, con l’acquisizione nel 1993 della distribuzione del marchio OM, uno dei principali produttori italiani di carrelli elevatori, il Gruppo diventa un punto di riferimento sul territorio per la fornitura di carrelli elevatori. Negli anni Novanta il Gruppo lombardo si espande attraverso la creazione e l’acquisto di concessionari e di società di servizi operanti nell’affitto, compravendita e gestione di carrelli elevatori e piattaforme aeree. Il Gruppo Selini presidia in particolare il mercato del Nord Italia, da Torino all’Alto Adige, con 9 società, 22 sedi operative, con oltre 60 mila metri quadrati, tra magazzini logistici ed officine specializzate, più di 500 dipendenti, una flotta noleggio di 14 mila mezzi (fra cui carrelli elevatori e piattaforme aeree). Il Gruppo Selini da tempo punta su soluzioni sostenibili, tanto che l’85% del proprio parco mezzi è elettrico, a dimostrazione che si può innovare anche nel settore della logistica.

A partire da agosto 2024 il Gruppo Selini, da sempre orientato all’innovazione al miglioramento continuo, si presenta al mercato con una nuova veste: il portafoglio prodotti si arricchisce e si orienta ad una proposta Multibrand: un passo significativo nella strategia di sviluppo del Gruppo, la quale permettera’ di diventare sempre piu’ un partner di riferimento grazie allo sviluppo di un servizio di consulenza completo e integrato. "Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con UniCredit e Sace, che rappresenta per il Gruppo Selini un fondamentale passo avanti nel nostro percorso di crescita e innovazione. Questa operazione ci permetterà di ampliare e rinnovare la nostra flotta noleggio Selini Rent, il cuore del nostro business, con l’obiettivo di rispondere in modo ancora più efficiente e dinamico alle esigenze dei nostri clienti. La partnership solida e strategica con UniCredit e Sace ci permette di guardare al futuro con ambizione, garantendo le risorse necessarie per proseguire con investimenti significativi che rafforzeranno il nostro posizionamento sul mercato", dice Roberto Selini (nella foto sopra), amministratore delegato di Selini.

"Il nuovo investimento consente di ampliare la flotta dei mezzi e quindi di semplificare le operazioni di movimentazione logistica dei nostri clienti. Immaginiamo un futuro dove la logistica interna e la movimentazione merci in magazzino diventino semplici, alla portata di ogni impresa. Oggi è difficile orientarsi tra un’infinità di proposte, prodotti e soluzioni, un unico interlocutore saprà guidare le imprese a colpo sicuro verso la scelta migliore. Noi ci impegniamo a semplificare le operazioni di movimentazione merce, offrendo soluzioni all’avanguardia in grado di migliorare la produttività, la sicurezza e la sostenibilità delle aziende clienti", aggiunge Roberto Selini.

Il Gruppo guarda anche all’estero, ampliando i propri servizi e ponendosi come partner strategico nella gestione dei materiali, contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri ed efficienti e a ridurre l’impatto ambientale, favorendo, inoltre, la transizione digitale, grazie all’adesione al modello di interconnessione e automatizzazione dei processi di produzione "industria 4.0".

Selini, con oltre 17 sedi operative in tutto il Nord Italia, è oggi uno dei principali operatori a livello nazionale nella fornitura di soluzioni logistiche e industriali integrate e punto di riferimento Multibrand nella vendita, noleggio e assistenza di carrelli elevatori, soluzioni per il sollevamento, utensileria e automazione. Si pone come hub di fornitura, essendo concessionario di vendita leader a livello italiano per i migliori marchi di macchine industriali e per la logistica. Il Gruppo, inoltre si occupa di consulenza e di allestimenti personalizzati integrativi. "Negli anni – aggiunge l’amministratore delegato – abbiamo ricercato e colto nuove opportunità di crescita, nei settori delle piattaforme aeree, dei compressori industriali, delle macchine utensili e delle macchine per la pulizia industriale". I nuovi mezzi, in particolare sono integrati con la connettività IoT, per garantire soluzioni sicure e innovative.