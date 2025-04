Cantieri bloccati. La soluzione sul sito

SALVACANTIERI.IT È IL SITO del progetto dedicato da Wegreenit al recupero e al completamento dei cantieri avviati con il Superbonus 110%, ma rimasti bloccati o incompiuti a causa di difficoltà operative, crisi d’impresa o per difficoltà finanziarie legate alla cessione dei crediti fiscali. L’iniziativa mira a formulare proposte economiche conformi alla normativa attuale e che tengano conto dell’agevolazione del 65%, anche tramite l’applicazione dello sconto in fattura, attraverso quattro fasi: l’analisi approfondita dello stato di avanzamento lavori, la verifica accurata della documentazione progettuale e amministrativa, la definizione di una strategia economica e di una proposta dettagliata, gli accordi in essere tra Wegreenit e primari istituti bancari per offrire ai condòmini soluzioni finanziarie in grado di garantire l’accesso al credito necessario per completare l’intervento, in particolare per la quota eccedente gli importi coperti dallo sconto in fattura. Questo approccio permette di rilevare i cantieri bloccati, coprendo i costi degli interventi non rientranti nel perimetro del bonus fiscale.

La piattaforma (www.salvacantieri.it) offre agli utenti diversi possibili vantaggi, tra cui la riduzione dei tempi di attesa grazie all’assistenza tecnica e legale, l’accesso a finanziamenti e incentivi statali per completare i progetti, un supporto continuo e professionale di ogni fase del progetto e la piena collaborazione tra le diverse parti interessate, condizione indispensabile per portare a termine i lavori in modo efficiente. L’esperienza maturata nel campo dell’edilizia privata ha permesso alla Società di affrontare progetti di riqualificazione di complessità via via crescente, fino ad arrivare ai supercondomini, di cui è un esempio via Mar Nero a Baggio (zona ovest di Milano), il più grande intervento di efficientamento energetico in ambito residenziale in Lombardia. Fabrizio Candoni, ceo di Wegreenit, spiega: "Il fattore alla base di questa iniziativa è il particolare approccio che coniuga le nostre competenze distintive con l’analisi approfondita dello stato dei lavori e la capacità di mettere a disposizione l’accesso al credito tramite accordi strutturati con primari istituti di credito".