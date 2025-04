Umbria Energy verso un futuro più verde e nuovi target

IL 2025 SI PROSPETTA COME UN ANNO particolarmente impegnativo per Umbria Energy, che è già pronta a raccogliere la sfida di un piano industriale che mira a un costante miglioramento delle performance di vendita, un’ulteriore ottimizzazione della customer experience e l’adozione di politiche sempre più orientate alla tutela dell’ambiente e della persona. L’azienda, che ha sede a Terni ed è nata come una utility di riferimento per il Centro Italia, ha progressivamente costruito una solida connessione con il territorio che si è tradotto in un “patto di fiducia” con i clienti. Questo legame, pur avendo natura contrattuale, si è consolidato nel tempo grazie alla capacità di Umbria Energy di promuovere iniziative, collaborazioni e partnership con istituzioni locali e altri attori del territorio, che oggi sono considerati stakeholder strategici. L’azienda ha infatti focalizzato i suoi sforzi sull’efficienza energetica e sulla progressiva transizione verso le energie rinnovabili, al fine di contribuire alla crescita di un valore condiviso. Questo orientamento non è solo una scelta strategica ma anche una risposta alle sfide globali che richiedono un impegno concreto nella sostenibilità, nella riduzione delle emissioni e nel miglioramento delle prestazioni energetiche.

Il 2024, segnato da una forte incertezza geopolitica in Ucraina e in Medio Oriente, ha messo in evidenza la fragilità della catena di approvvigionamento energetico europeo ma Umbria Energy è riuscita a chiudere l’anno con risultati più che positivi. Non solo ha dimostrato una sana gestione delle risorse economiche e umane, ma ha anche confermato la sua visione lungimirante del mercato. Il margine operativo lordo, superiore agli 8 milioni di euro, è rimasto in linea con quello dell’anno precedente, mentre il margine del Mercato dell’Energia Elettrica ha registrato un incremento del 14% rispetto al 2023, raggiungendo oltre 6 milioni di euro. Inoltre, il margine derivante dalla vendita di Gas Naturale è salito a circa 4 milioni di euro, con un incremento di 373.000 euro (+10%) rispetto all’anno precedente. Non è dunque un caso che Umbria Energy sia stata insignita per tre anni consecutivi del premio “Industria Felix” per l’Alta onorificenza di bilancio. "Un riconoscimento che attesta la solidità economico-finanziaria dell’azienda e la colloca tra le migliori in Italia", dice Laura Caparvi, amministratore delegato di Umbria Energy. "È grande la soddisfazione per aver ricevuto questo riconoscimento – prosegue l’Ad - che non deve rappresentare solo un premio ma una vera e propria conferma della solidità dell’azienda e del valore delle persone che ne fanno parte. Ogni professionalità gioca un ruolo strategico nel raggiungimento dei risultati e il premio è anche il frutto dell’impegno collettivo". L’anno appena trascorso ha rappresentato per Umbria Energy anche un momento importante nel suo percorso verso una gestione più integrata dell’energia. Sono stati avviati e completati progetti strategici con un forte focus sulla sostenibilità, l’efficienza energetica e la transizione alle rinnovabili.

A conferma di questo impegno, l’azienda redige il proprio bilancio Esg (Environmental, Social, Governance) in forma volontaria dal 2023, dando un ulteriore segnale della trasparenza e responsabilità verso i propri stakeholder. "Il 2025 – spiegano dall’azienda – segnerà una nuova fase nel processo di crescita e sviluppo di Umbria Energy che ripartirà da alcune importanti novità strategiche. In primo luogo, l’azienda ha ottenuto la Certificazione E.S.C.O. (“Energy Services COmpany”) a gennaio di quest’anno, secondo lo standard Uni Cei 11352:2014. Permetterà a Umbria Energy di offrire contratti basati sul risparmio energetico, noti come Energy Performance Contract (Epc), e di fornire servizi alla Pubblica amministrazione, garantendo l’accesso a incentivi pubblici. Inoltre, la certificazione garantirà una maggiore credibilità e autorevolezza, consolidando la posizione di Umbria Energy nel settore energetico. Nel prossimo futuro – fanno sapere dall’azienda – Umbria Energy si concentrerà i propri sforzi su tre principali direttrici di sviluppo: Sostenibilità della filiera; Sostegno e promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer): e Investimenti nelle energie rinnovabili tramite contratti Ppa (Power Purchase Agreement)". Non mancano i riconsocimenti. La XV edizione dei Le Fonti Awards, il tradizionale evento che si tiene annualmente alla Borsa Italiana, ha premiato Umbria Energy come Eccellenza dell’anno per Innovazione e Leadership nel settore di luce e gas. "Un premio che celebra l’impegno e ci dà ragione delle scelte intraprese negli ultimi anni in un’ottica di sviluppo e crescita sul mercato delle rinnovabili", commenta Caparvi. La motivazione del premio parla chiaro: "Per l’impegno nel fornire una risposta concreta alla sfida della liberalizzazione nel settore dell’energia elettrica e del gas. Per la forte crescita, la qualità del servizio e la struttura agile unita a un organico molto qualificato".