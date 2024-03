Garantire la sostenibilità è il cuore del sistema

Il Gruppo Casalasco è un ecosistema agroalimentare specializzato in selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati. Rappresenta la prima filiera integrata del pomodoro da industria in Italia. Aggrega il mondo della ricerca agricola, sperimentazione, selezione varietale, coltivazione e raccolta declinandoli con una capacità produttiva e un modello commerciale e distributivo di eccellenza, in Italia e nel mondo, nel rispetto degli standard di sostenibilità.