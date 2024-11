Le potenzialità dei robot nella logistica industriale

Nella sede di Borgo Panigale è stato inoltre presentato un caso d’uso dimostrativo delle potenzialità dei robot connessi in 5G per l’ambito industriale e logistico. La demo, realizzata da Tim con il supporto di Bi-Rex Competence Center, prevede l’impiego di un robot quadrupede per la tracciabilità delle moto movimentate nel nuovo polo logistico Ducati di Valsamoggia (Bologna) una dimostrazione delle potenzialità della robotica collaborativa per il futuro del settore industriale e logistico.

La storia della partnership tra Tim e Ducati si arricchisce, così, di un altro importante capitolo, estendendosi a nuovi ambiti di collaborazione tra le aziende. Il progetto – disponibile nei prossimi mesi al Museo Ducati – vede l’uso dei dispositivi Meta Quest 3 e Lenovo ThinkReality VRX, del 5G a onde millimetriche di TIM e della piattaforma Extended Reality di TIM Enterprise. I dispositivi disponibili al Museo Ducati sono alimentati da piattaforme Snapdragon con le tecnologie essenziali per offrire al pubblico un’esperienza ottimale. Includono potenti capacità di elaborazione AI sul dispositivo, algoritmi di percezione, video e grafica a bassa latenza.