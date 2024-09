Taeda si amplia e cerca esperti di comunicazione

TAEDA, AGENZIA di comunicazione con sede a pochi passi da Verona, festeggia i 10 anni di attività e continua a crescere ed ampliarsi. Al suo team – che oggi conta 12 figure tra collaboratori in sede e da remoto – l’azienda è pronta ad aggiungere diverse figure, con focus sulle competenze digitali e con già esperienza nel settore. Con l’obiettivo di fornire ai propri clienti servizi sempre più all’avanguardia, Taeda ha aperto alcune posizioni con lo scopo di ampliare l’organico aziendale. L’agenzia di comunicazione ricerca diversi profili professionali.

Il ruolo del graphic designer prevede la creazione di loghi aziendali, la progettazione di layout e l’impaginazione di magazine, la realizzazione di contenuti grafici per social media (Post e Stories) e la progettazione di siti web su piattaforma WordPress, dimostrando creatività e pensiero laterale, insieme a solide capacità di ricerca. I social media manager, invece, devono creare per piattaforme come Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok. Il ruolo prevede anche la scrittura di copy per post e campagne sponsorizzate, la gestione delle ads e la preparazione di report dettagliati sulle performance. Taeda ricerca una persona creativa e perfezionista, dotata di uno spiccato spirito organizzativo e costantemente aggiornata sulle ultime tendenze. Per la figura del project manager, si ricerca una persona capace di gestire progetti a 360 gradi, che spaziano dalla realizzazione di siti web ed e-commerce, allo sviluppo di visual e corporate identity, fino alla gestione di campagne social, la cui responsabilità sarà assicurare che ogni progetto rispetti le tempistiche concordate con il cliente e mantenga i più alti standard di qualità. È richiesta anche un’eccellente padronanza dei software di project management, un approccio analitico e la capacità di presentare i progetti con entusiasmo, chiarezza e competenza. Il Seo copywriter sarà incaricato di scrivere contenuti per blog ottimizzati in ottica Seo e sviluppare piani editoriali per i clienti basati sui temi di maggiore interesse online. Inoltre, dovrà preparare report sintetici sulle performance delle attività svolte. È essenziale che il redattore comprenda a fondo le caratteristiche distintive di ogni cliente, assicurando coerenza e continuità nel loro stile di comunicazione, sia online che offline.

Tra le responsabilità di queste nuove figure, che devono avere almeno tre anni di esperienza nel settore, quella di elaborare nuovi piani editoriali, sviluppare campagne a tutto tondo e dialogare con tutte le figure coinvolte nei progetti. A disposizione dei talenti ci saranno un ambiente stimolante, un percorso di crescita strutturato, autonomia lavorativa, supporto costante e formazione continua.