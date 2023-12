Sportello lavoro

ShippyPro rappresenta oggi l’infrastruttura tecnologica per la logistica globale dei più grandi marchi internazionali che utilizzano la piattaforma per gestire le spedizioni e la logistica di e-commerce, retailers e magazzini in tutto il mondo. Five Elms Capital è un investitore leader nella crescita di aziende software di livello mondiale e fornisce capitali e risorse per aiutare le aziende ad accelerare la crescita e a consolidare il ruolo di leader del settore. Ha uffici in Nord America e in Europa e investe nelle migliori piattaforme software a livello globale.