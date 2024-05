Sportello lavoro

Cualeva è una software house italiana fondata nel 2016 a Salò da Luca Cavedaghi, specializzata in BPM – Business Process Management e BPA – Business Process Automation. Il prodotto core sviluppato dalla software company è DocsMarshal, una cabina di regia che permette di integrare nuove tecnologie produttive per monitorare e gestire i processi aziendali, indipendentemente dalle loro specificità. Cualeva ha chiuso il 2023 con un incremento di fatturato del 20% sul 2022; un trend di crescita confermato nelle previsioni per il 2024.