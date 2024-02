Sportello lavoro

BizAway, è nata a gennaio 2015 dall’idea di Luca Carlucci e Flavio Del Bianco. Aad oggi conta più di 200 dipendenti e ha sede in Italia a Spilimbergo (PN), Milano e Padova, in Spagna a Barcellona e a Vigo, in Albania a Scutari e Tirana e a Dubai.

Dalla sua creazione sono state effettuate più di 500.000 prenotazioni attraverso la piattaforma e sono stati ottenuti più di 10 milioni di euro di risparmio per le oltre 1500 aziende con cui lavora (BDO, Venchi, Medici Senza Frontiere, Telepass, Sielte, Satispay, Lega Serie A).