ShippyPro cerca nuovi talenti per crescere

SHIPPYPRO, la piattaforma leader per la gestione delle spedizioni omnicanale, annuncia un aumento di capitale da parte dell’americana Five Elms Capital di 15 milioni di dollari, tra i più grandi round B del mercato italiano nel 2023 e il principale in ambito SaaS. Il fondo americano, che aveva già investito nell’azienda nel 2021 con un round di Serie A da 5 milioni di dollari, dopo due anni conferma quindi di puntare su ShippyPro come principale piattaforma tecnologica per la logistica a livello globale. Lo sviluppo dell’azienda sarà accompagnato anche da un interessante piano di assunzioni. La scaleup italiana ha costruito il suo successo combinando lo sguardo verso l’innovazione con quello verso la sostenibilità di business, tanto da raggiungere il break even fin dal primo anno di attività.

ShippyPro ha costruito così uno dei più grandi hub tecnologici in Italia, attraendo talenti da tutto il mondo, e ora si prepara a una nuova fase di crescita internazionale. Le nuove risorse andranno a supportare l’espansione internazionale dell’azienda – che ha già all’attivo clienti da più di 36 paesi – con l’apertura nuove sedi internazionali un piano di assunzioni che prevede l’inserimento di nuovi talenti entro la fine del 2024, in particolari in ruoli strategici nei dipartimenti di Ingegneria, Prodotto e Sales. Gli interessati possono visitare il sito internet www.shippypro.com

Nata nel 2016 a Firenze da un’idea di Francesco Borghi (attuale Ceo, nella foto) e Lorenzo Rogai (Cto) con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo delle spedizioni e della logistica grazie alla tecnologia, ShippyPro ha fondato il suo successo sulla capacità di fare innovazione continua e di sfruttare opportunità tecnologiche per rispondere ai bisogni emergenti, prima degli e-commerce, ora dei più grandi retailer omnicanale. ShippyPro, infatti, rappresenta oggi l’infrastruttura tecnologica per la logistica globale dei più grandi marchi internazionali, da Venchi a Diesel e Guess, che utilizzano la piattaforma per gestire le spedizioni e la logistica di e-commerce, retailers e magazzini in tutto il mondo.

"Quella della semplificazione della logistica globale è una sfida ambiziosa e di grande impatto – dichiara Borghi – I nostri clienti gestiscono già oggi con ShippyPro milioni di spedizioni ogni settimana, in tutto il mondo e su tutti i canali: questo significa dalla nostra piattaforma aiutiamo i nostri clienti a gestire le loro spedizioni da tutti i loro magazzini e punti vendita nazionali e internazionali. Le nuove risorse, esclusivamente dedicate alla crescita, arrivano per aiutarci nella missione di diventare l’infrastruttura globale per la logistica omnichannel, e saranno destinate all’apertura di nuovi uffici all’estero per velocizzare la nostra espansione, oltre che alla crescita dell’hub tecnologico di Firenze, che rappresenta già oggi uno dei poli tech più grandi in Italia. Abbiamo investito e continueremo a investire sulle nostre persone: siamo orgogliosi di aver riportato in Italia tanti “cervelli di ritorno“, professionisti italiani che hanno costruito le loro carriere all’estero nelle principali big tech, e sono tornati per sposare la visione di ShippyPro. Insieme a loro, continueremo a produrre innovazione, con un focus per i prossimi 24 mesi su come rendere la logistica non solo più efficiente, ma anche più sostenibile".

Stephanie Schneider, Partner di Five Elms Capital ha aggiunto: "Vediamo in ShippyPro un’azienda con un fortissimo potenziale di espansione globale già da anni affermata come leader tra le piattaforme tecnologiche per la logistica, proprio perché è riuscita a fornire una soluzione mission-critical di cui i clienti non possono fare a meno, come dimostrano alcuni dei noti marchi internazionali che oggi utilizzano la piattaforma - ha dichiarato Stephanie Schneider, Partner di Five Elms - Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership poiché riteniamo che l’azienda sia ben posizionata per continuare a scalare a livello globale, soprattutto grazie alle funzionalità che consentono ai brand di gestire le consegne a livello globale e di semplificare e ottimizzare la gestione di funzionalità strategiche come i resi".

Vittorio Bellagamba