Servono banconisti per i concerti estivi

DECINE DI POSTI DI LAVORO temporaneo per i giovani che vogliono cimentarsi nel settore dei concerti estivi a Reggio Emilia. In questo contesto è attiva la selezione di Etjca, agenzia per il lavoro tra le prime in Italia, che cerca persone da impiegare nei concerti dell’estate 2024. Le figure ricercate sono primariamente banconisti delle aree food: un angolo cruciale della complessa macchina organizzativa dei concerti e un’occasione imperdibile per chi - anche da studente - abbia voglia di godersi lo spettacolo da un punto di osservazione decisamente privilegiato, prolungato e remunerato. "L’esperienza ci insegna che nessuna selezione è mai così fortunata come questa" commenta Elisabetta Tutino Graneri, Direzione generale organizzazione e sviluppo di Etjca.

"E lo capiamo benissimo: avere la possibilità di lavorare accanto al proprio idolo, vivendo dall’interno il making dell’evento – spiega Tutino Graneri - e contribuendo al suo successo, è un’esperienza che non si dimentica, come ci racconta chi l’ha già provato. È una straordinaria chiave di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro a cui siamo davvero orgogliosi di poter contribuire per il terzo anno consecutivo". Per aderire alle selezioni, già aperte e che si arricchiranno di nuove date nelle settimane a venire, è possibile inviare la propria candidatura a [email protected] oppure visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso. Etjca è un’agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata della certificazione SA8000 e UNI EN ISO 9001. Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 80 filiali in tutta Italia.

Somministrazione del lavoro, staff leasing, apprendistato professionalizzante, ricerca e selezione del personale, politiche attive del lavoro, attivazione di tirocini extracurricolari, formazione, collocamento mirato, outsourcing, gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro. Etjca è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.

Giorgio Costa