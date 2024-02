Servono 150 persone per la stagione estiva

GARIBALDI HOTELS ha avviato un programma di assunzioni che interesserà 150 figure professionali per la sede aziendale del Gruppo alberghiero a Ostuni (BR) e per le undici strutture ricettive in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino Alto Adige. Garibaldi Hotels, la catena alberghiera italiana, caratterizzata dalla trasversalità dell’offerta di ospitalità con Hotel, Resort, Villaggi e Dimore Storiche, avvia la ricerca di personale per l’inserimento di 150 nuove risorse in vista della stagione estiva. La campagna di selezione è iniziata a Roma con la formula open day dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Il recruiting tour proseguirà anche in Puglia, Sicilia, Umbria e Sardegna per individuare le figure da inserire sia nella sede aziendale di Ostuni (BR) che nelle 11 strutture ricettive presenti sul territorio nazionale.

Per il quartier generale a Ostuni (BR) si ricercano un responsabile risorse umane e un responsabile tecnico, per entrambi i profili è richiesta comprovata esperienza nel settore. I profili maggiormente richiesti all’interno delle strutture rientrano nelle aree food&beverage, ristorazione e accoglienza e sono: direttore, resident manager, responsabile di struttura, capo ricevimento, segretario di ricevimento, guest relation, governante, cameriera ai piani, chef, cuoco capo partita, commis di cucina, pasticcere, pizzaiolo, lavapiatti e facchino di cucina, 1° e 2° maître, cameriere di sala e bar, bar manager, barman, economo, F&B manager, responsabile stabilimento balneare, manutentore, bagnino. La ricerca è aperta, inoltre, a laureati e diplomati interessati a tirocini formativi per il booking e l’amministrazione. È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire a: recruiting2024@garibaldihotels.it Il calendario completo con tutte le giornate di recruiting si trova nella sezione "lavora con noi".

Garibaldi Hotels nasce nel 2013 ad Ostuni, dall’idea di un team di giovani imprenditori, una società giovane e dinamica caratterizzata dalla trasversalità dell’offerta di ospitalità con Resort, Hotel e Club. La mission aziendale è sintetizzata nel pay-off "Tutta l’Italia che vuoi" offrendo una selezione di destinazioni tra le più belle su tutto il territorio nazionale. La società si occupa della gestione delle strutture sia dal punto di vista operativo che della commercializzazione.

