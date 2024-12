Reefilla cresce e la squadra si amplia nel 2025

NUOVO PROGRAMMA di assunzioni per il 2025 per Reefilla, la startup italiana che sviluppa soluzioni di energy storage e mobile power generation basate anche su batterie second life e che ha concluso un nuovo aumento di capitale da 4,5 milioni di euro. Nel 2025, Reefilla inaugurerà presso la nuova sede di Torino un Competence Center dedicato al testing, alla qualifica delle batterie che consenta una "second life" e alla produzione della nuova gamma di prodotti. Questo rappresenterà un’importante opportunità per il territorio e per l’innovazione italiana, creando nuovi posti di lavoro e favorendo l’attrazione di talenti. "Questo sesto investimento del Fondo Green Transition Fund-Pnrr, in Reefilla conferma che il Venture Capital è lo strumento necessario per sostenere i nuovi imprenditori e creare le aziende del futuro – ha commentato Cristina Tomassini, Senior Partner di Cdp Venture Capital e Responsabile del Fondo Green Transition – e con la sua tecnologia, Reefilla fornisce soluzioni per accelerare la diffusione della mobilità sostenibile e dello storage elettrico di piccola taglia (small scale storage), necessario per ridurre le emissioni di CO2 in vari settori: utenze domestiche, edilizia, nautica, oltre alla mobilità". Gli interessati al piano di assunzioni del 2025 possono consultare il sito internet: www.reefilla.com.

Questo round è stato guidato da Cdp Venture Capital attraverso il Fondo Green Transition-Pnrr, finanziato con risorse NextGeneration EU con l’obiettivo di stimolare la crescita, con il co-investimento del fondo PiemonteNext, istituito e gestito da Cdp Venture Capital Sgr e sottoscritto dalla finanziaria regionale FinPiemonte per massimizzare gli investimenti in innovazione destinati al territorio, insieme a HCapital, Azimut attraverso il fondo di venture capital Azimut eltif. L’operazione ha la finalità di sostenere Reefilla nella sua missione di rendere l’energia accessibile ovunque ("energy everywhere").

Fondata a Torino nel 2021 da Marco Bevilacqua, Pietro Balda e Gabriele Bergoglio, Reefilla è rapidamente diventata un punto di riferimento nelle soluzioni di energy storage e power generation mobili, anche con un processo di economia circolare andando a dare una seconda vita alle batterie ("second life"). Dopo il successo di Fillee, il primo dispositivo di ricarica mobile per veicoli elettrici, l’azienda si prepara a lanciare nel 2025 nuove soluzioni di power generation off-grid per rispondere alle crescenti esigenze del mercato dell’energia. Questa iniezione di nuovo Equity segue quello da 1 milione di euro chiuso nel 2022, che ha permesso a Reefilla di portare la propria tecnologia sul mercato e di consolidare un portafoglio clienti di alto profilo, includendo flotte aziendali, servizi di car sharing e partnership con aziende leader della mobilità.