Professionalità super tecniche: arriva la task force

LA FORTE DOMANDA di professionalità super tecniche dei settori cantieristica aerospazio, difesa, rail, energy, aerospaziale, energy, construction & engineering, cantieristica navale, reti&telco, ferroviario ha portato alla costituzione della Divisione Techne di Openjobmetis. Tecnici e operai specializzati, ingegneri e project manager sono figure professionali sempre più difficilmente reperibili per le imprese italiane che, in molti casi, impiegano oltre sei mesi a coprire queste posizioni. I dati di Openjobmetis evidenziano che il mismatch tra le esigenze dei comparti produttivi più avanzati e il capitale umano disponibile è sempre più profondo. Ad esempio, il 61% delle posizioni per ingegneri elettronici e il 56% di quelle per ingegneri industriali rimangono scoperte, o vengono coperte in tempi lunghi. La situazione non cambia di molto per gli operai specializzati (qui il 55,4% delle richieste non viene soddisfatta) e per profili tecnici qualificati (49%). Un recente studio della Banca d’Italia ha stimato che l’attuazione del Pnrr genererà 375.000 nuovi posti di lavoro, dei quali almeno 280.000 per figure tecniche specializzate. La carenza di questa tipologia personale potrebbe mettere seriamente a rischio alcune delle realizzazioni previste dal Pnrr. La Divisione Techne di Openjobmetis risponde all’esigenza delle aziende di assumere ingegneri, tecnici, sviluppatori, responsabili di progetto, operai specializzati per...