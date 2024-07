Personalizzazione e multidisciplinarità

ACCADEMICO alla Luiss Guido Carli dal 2007 e ordinario in Strategie d’Impresa, Enzo Peruffo è Dean della Graduate School Luiss. "La scuola dell’Università Luiss dedicata allo sviluppo e all’erogazione delle lauree magistrali", precisa.

Il suo programma?

"Il nostro obiettivo principale è consolidare e rafforzare la nostra posizione come leader nelle scienze sociali, a livello nazionale e globale, investendo sulla qualità e nei nostri fattori di distintività. L’eccellenza accademica e scientifica, l’avanguardia nei contenuti didattici, l’innovazione e il rigore della nostra learning experience, dalla fase di selezione a quella di employability, con l’obiettivo di formare profili richiesti dal mercato del lavoro e generare un impatto significativo sul sistema Paese. Secondo il World Economic Forum, entro il 2030 oltre un miliardo di lavoratori avrà bisogno di nuove competenze. Sarà necessario innovare i curricula e l’esperienza di apprendimento, puntando alla personalizzazione e alla multidisciplinarietà".

Da cosa partire?

"Creeremo un unico hub formativo che unisca business, management, tecnologia, scienze politiche, sociali, humanities e relazioni internazionali. In ultimo, è fondamentale lo sviluppo di partnership strategiche sia con altre istituzioni accademiche internazionali, sia con il mondo aziendale, politico e istituzionale. In questa direzione, valorizzeremo sempre di più il nostro legame unico e distintivo con Confindustria. Una delle prime iniziative sarà un certificato di ’AI Literacy’ per i nostri studenti magistrali".

Le lauree magistrali sono fondamentali per la competitività internazionale dei laureati. Qual è il posizionamento della Luiss?

"I ranking non sono solo riconoscimenti prestigiosi, rappresentano un forte elemento di attrattività. Penso ai nostri corsi in Scienze Politiche, materia in cui Luiss è tra le Top 20 mondiali e prima in Italia nel QS World University Rankings by Subject 2024. Nelle classifiche del Financial Times, la laurea magistrale in Management è riconosciuta al 30° posto globale e quest’anno, per la prima volta, Luiss ha conquistato direttamente il 27° posto al mondo per la magistrale in Corporate Finance".

