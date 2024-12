Panatta assume 22 nuove risorse nella sede di Apiro

NEL CUORE DELLE MARCHE vengono ideate e realizzate attrezzature per palestre che dai sei decenni sono il sinonimo di eccellenza nel settore del wellness in tutto il mondo. Nata da una felice intuizione del fondatore Rudy Panatta, l’azienda fonda le proprie radici nelle origini della cultura fisica. Il successo del brand Panatta nel mondo è stato possibile grazie al totale controllo del ciclo di sviluppo e del processo produttivo di ogni singolo macchinario, le cui fasi si svolgono tutte all’interno dell’azienda. Un’eccellenza marchigiana che si distingue nel mondo del fitness e del bodybuilding, Panatta è l’azienda leader globale nella produzione di attrezzature per palestre. Con radici ben salde nel proprio territorio e una visione positiva verso il futuro, l’azienda impiega attualmente 201 collaboratori nella sede di Apiro e si avvale di una rete di oltre 500 rappresentanti e tecnici, supportati da 90 distributori all’estero. Oggi i prodotti a portafoglio sono oltre 500. Un programma di sviluppo che ora, per rispondere alla crescita della domanda e consolidare la propria capacità produttiva, viene coniugato con un aumento dei livelli occupazionali.

Panatta, infatti, ha in programma di assumere 22 nuove risorse. Il successo di Panatta si deve alla produzione di attrezzature interamente Made in Italy, caratterizzate da una biomeccanica d’eccellenza e da un’ampia possibilità di personalizzazione, qualità che ne hanno consolidato l’apprezzamento anche sul mercato internazionale. Sullo sviluppo dell’azienda e sulle nuove opportunità lavorative Rudy Panatta (nella foto a sinistra) fondatore e proprietario dell’azienda ha detto: "Siamo entusiasti di annunciare l’assunzione di 22 nuovi collaboratori nella nostra sede di Apiro, un segnale importante della continua crescita della nostra azienda". In merito della crescita aziendale Rudy Panatta ha aggiunto: "Questo ampliamento è frutto dell’impegno e della passione che ci guidano ogni giorno e che ci permettono di offrire ai nostri clienti macchinari innovativi, unici dall’altissima biomeccanica. Per noi, il successo aziendale è direttamente legato al benessere delle persone che lavorano con noi".

Livelli retributivi superiori alla media nazionale si integrano con un welfare aziendale che pone grande attenzione al sostegno delle famiglie dei propri dipendenti: offre livelli retributivi più alti della media nazionale, un bonus bebè di 1.000 euro per ogni nuova nascita, garantisce l’asilo nido gratuito per i figli dei dipendenti e prevede un bonus per la festa della Befana di 50 euro per ogni bambino fino ai 10 anni di età. Oltre a sostenere le famiglie, il welfare Panatta si concentra anche sul benessere psico-fisico dei dipendenti. Tra le iniziative offerte ci sono una palestra aziendale gratuita e una mensa convenzionata, dove è possibile consumare un pasto completo a soli 3 euro.