Lotrèk si espande. La digital agency cerca nove nuovi talenti

LA PERFORMANCE di crescita di Lotrèk prosegue ed è accompagnata da un conseguente piano di assunzioni. Lotrèk (nella foto a destra, il ceo e co-founder Filippo Gruni) è la digital agency che guida e supporta le aziende nell’ambito della trasformazione ed accelerazione digitale, continua la sua ambiziosa espansione. E per riuscire a perseguire i nuovi obiettivi previsti per l’anno 2025, amplia ulteriormente il proprio organico, ricercando nuove figure professionali da inserire all’interno del suo modello di impresa cooperativa dove ciascuna risorsa possiede una quota aziendale all’interno del collettivo imprenditoriale. Le posizioni aperte tra l’headquarter a Pistoia e la sede milanese dell’agenzia, sono consultabili anche sul sito di Lotrèk o sulla pagina LinkedIn. Per tutte le posizioni è garantito lo smart working. Le figure professionali richieste sono: Governance: Technical Project Manager: la figura selezionata si occuperà di padroneggiare la gestione completa dei prodotti di sviluppo sul web, dell’allocazione del budget e di pianificare le attività. Inoltre, la risorsa interagirà con il team interno e con i clienti per aggiornamenti e richieste, assicurando un avanzamento del lavoro in linea con le esigenze e le premesse progettuali. Si richiedono esperienze in web agency o digital company oltre che dimestichezza in tutti i campi sopra citati e una conoscenza approfondita dei principali CMS e dei relativi flussi di sviluppo.

L’azienda è anche alla ricerca di un Account Executive, che supervisionerà progetti digitali dall’ideazione alla consegna, gestendo risorse, budget e scadenze. Faciliterà la comunicazione con i clienti e il team per garantire che le strategie di marketing - SEO, social media, email marketing etc. Con approccio consulenziale, inoltre, la risorsa guiderà i clienti nella definizione degli obiettivi, monitorerà le performance e si assicurerà che le attività siano in linea con i KPI stabiliti. Si richiede un’esperienza comprovata di almeno tre anni in web agency o digital company, una conoscenza approfondita in lettura e analisi metriche di progetto oltre che esperienza in allocazione budget, gestione risorse di progetto e pianificazione attività. Poi, un SEO Manager: la figura selezionata sarà responsabile di sviluppare e implementare strategie SEO per migliorare la visibilità organica e il posizionamento dei siti web dei clienti dell’agenzia. Lavorerà a stretto contatto con il team di content marketing, design e sviluppo per creare soluzioni che massimizzino la crescita del traffico organico e garantiscano un’esperienza di ricerca ottimale. Si richiede un’esperienza di almeno quattro anni in un ruolo SEO.

Da aggiungere al team anche un Product Designer, con più di cinque anni di esperienza nel ruolo e una visione strategica, capace di coniugare estetica, funzionalità e innovazione. I candidati ideali hanno una solida esperienza nel design di prodotto digitale e una spiccata attitudine al problem-solving. In tutto, sono nove le figure altamente specializzate ricercate dall’azienda. Per candidarsi, è necessario inviare il proprio curriculum alla mail [email protected], oppure consultare il sito web dell’agenzia.