Lotrèk assume tre nuove figure nel proprio team

LOTRÈK, la digital agency che guida e supporta le aziende nell’ambito della trasformazione ed accelerazione digitale, continua la sua crescita dopo aver chiuso il 2023 con un aumento del fatturato del 30%. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati per il 2025 e orientati all’internazionalità, all’innovazione e alla crescita, oltre che consolidare ulteriormente il proprio posizionamento nella sfera consulenziale, Lotrèk amplia il proprio organico e ricerca tre nuove figure strategiche da aggiungere al team multidisciplinare della Digital Agency.

Le figure professionali richieste sono: Business Intelligence Analyst, Business Data Analyst-Crm, Business Innovation Consultant. Business Intelligence Analyst: la figura selezionata si occuperà di strategia, analisi e insight, dando un contributo fondamentale per sviluppare competenze legate alla data intelligence. La persona selezionata trasformerà dati complessi in informazioni utili, migliorando l’efficacia e l’efficienza dei progetti. Si richiedono competenze avanzate in strumenti di data analysis (come Tableau, Power BI e Sql) oltre che una comprovata esperienza di almeno due anni in Business Intelligence o Data Analysis.

Business Data Analyst-Crm: la figura ha spiccate doti analitiche, è in grado di analizzare il comportamento degli utenti e sviluppare strategie mirate all’engagement e alla fidelizzazione, al fine di potenziare i servizi legati alla user activation e retention. Si richiede un’esperienza comprovata in Data Analysis con focus su Crm e una conoscenza approfondita di strumenti Crm e analisi dati, come HubSpot e Salesforce.

Business Innovation Consultant: la figura selezionata si occuperà di espandere i servizi di consulenza strategica sul business, affiancando i clienti nel processo di trasformazione digitale, identificando nuove opportunità di crescita e sviluppando strategie innovative. La posizione ambisce a sottolineare l’impegno dell’agenzia nel fornire consulenze strategiche di alto livello. I candidati dovranno possedere competenze in sviluppo di strategie di business e digital transformation e almeno tre anni di esperienza in consulenza strategica o innovazione.

"I professionisti che ricerchiamo entreranno a far parte di un team consolidato e sinergico, dove le competenze tecniche si aggiungono ad attitudini e valori per noi imprescindibili poiché contribuiscono a creare un ambiente di lavoro sano e professionale, ma anche una community basata su libertà, lealtà e fiducia – commenta Filippo Gruni (nella foto a sinistra), co-founder e ceo di Lotrèk – Con l’inserimento di queste tre nuove figure, puntiamo a rafforzare ulteriormente il team e a consolidare la posizione della Agency".