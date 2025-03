Car Clinic cerca giovani talenti. Via alle selezioni per l’Academy

CAR CLINIC, la prima rete di carrozzerie di proprietà in Italia, cerca i prossimi talenti della carrozzeria e apre una nuova classe della Car Clinic Academy, il programma professionalizzante dedicato a giovani dai 19 ai 29 anni che ne prevede l’immediata assunzione anche senza pregressa esperienza con contratto di apprendistato e un percorso formativo interno. La Car Clinic Academy prevede infatti un percorso di 36 mesi in cui i ragazzi, dopo un periodo iniziale di 2 settimane dedicato ai corsi tenuti dall’Academy Coach e da supervisori tecnici nella sede di Busto Arsizio (Varese), per 5 mesi alternano una settimana di formazione in aula a 5 o 6 settimane di formazione tecnica nelle carrozzerie dei diversi territori in cui opera Car Clinic. Ai partecipanti viene offerto fin da subito un contratto di apprendistato con successivo contratto indeterminato al completamento del percorso.

"Per l’Academy, Car Clinic investe circa un milione di euro all’anno, e dedica al progetto un team formativo di eccellenza altamente strutturato – spiega Simone Brown, HR & Organization Director di Car Clinic – E’ stata creata la figura dell’Academy Coach interamente dedicato al progetto, affiancato dal team di Supervisori Tecnici che si occupa di garantire una formazione specifica su tecniche e tecnologie più innovative A loro vengono aggiunti più di 20 Tecnici Esperti appositamente selezionati e formati per svolgere il ruolo di Tutor Academy, con l’obiettivo di continuare ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso formativo una volta entrati nella carrozzeria di riferimento, evidenziandone periodicamente i progressi e i miglioramenti".

L’obiettivo è formare tecnici completi a 360° gradi, ma con possibilità di sviluppo orizzontale e verticale. Per incoraggiare maggiormente l’evoluzione di carriera dei tecnici è stato introdotto un processo di mappatura e di aggiornamento continuo delle conoscenze tecniche per supportare la performance e la crescita di ogni dipendente. Tutte le informazioni per candidarsi alla Car Clinic Academy sono disponibili al link: https://inrecruiting.intervieweb.it/carclinic/jobs/apprendista-carrozziere-car-clinic-academy-494960/it/

Oltre a ragazzi e ragazze da inserire nell’Academy, Car Clinic ha anche aperto le selezioni per 50 carrozzieri senior nelle figure di smontatori, preparatori, verniciatori, lattonieri oltre che responsabili di centro da inserire nei centri di assistenza della Lombardia e del Veneto, con particolare riferimento alle città di Milano, Como, Varese, Rozzano (Milano), Melegnano (Milano), Monza, Bologna, Treviso, Mestre (Venezia), Vicenza, Brescia, Verona. È previsto il contratto a tempo indeterminato, ticket restaurant e premi trimestrali al raggiungimento degli obiettivi. Per inviare la propria candidatura e ottenere maggiori informazioni sulle posizioni aperte è disponibile il link: https://inrecruiting.intervieweb.it/carclinic/jobs/tecnici-car-clinic-495443/it/

Vittorio Bellagamba