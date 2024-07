"Le sfide future per le università?. Saper rispondere al mercato"

È STATO APPENA NOMINATO Dean della Undergraduate School e Magistrale a Ciclo Unico della Luiss. Professore ordinario di Diritto penale alla Luiss, Antonio Gullo traccia le linee strategiche e gli obiettivi che perseguirà nel suo mandato. "Nel prossimo triennio – spiega – lavoreremo per rafforzare il posizionamento e la reputazione della Undergraduate School Luiss, che offre i corsi triennali, anche in inglese, di area economica, giuridica, di scienze politiche, di management e AI, oltre al corso a ciclo unico in giurisprudenza. La Undergraduate School è un incubatore di idee che affronta la sfida del cambiamento, tra tradizione e innovazione. Offriamo una solida formazione di base in linea con i migliori standard internazionali, con l’obiettivo di consentire agli studenti di costruire una ’cassetta degli attrezzi’ per proseguire con successo nella formazione e nelle professioni. Continueremo a puntare su un modello formativo di eccellenza, che fornisce abilità diversificate – pensiero critico, problem solving, competenze digitali – che saranno sempre più importanti. Vogliamo contribuire alla riflessione sul futuro dell’higher education promuovendo apprendimento attivo e interazione tra didattica e ricerca. Il legame con Confindustria ci consentirà di rafforzare il rapporto tra università e imprese".

Che cosa distingue i corsi undergraduate Luiss nel panorama nazionale e internazionale?

"La nostra vocazione è formare la futura classe dirigente attraverso un modello educativo innovativo che coniuga teoria e pratica. La Undergraduate School si colloca nel solco dei valori fondanti della Luiss, istituzione leader negli studi sociali su scale globale: siamo 1° in Italia, 2° in Europa e 19° al mondo per gli studi politici nel Qs World University Ranking by Subject 2024; nella Top 50 globale per Marketing e Business & Management; nella Top 100 per Law, Accounting e Finance. I nostri punti di forza sono internazionalizzazione, multidisciplinarietà, personalizzazione. I corsi in inglese sono infatti la maggioranza, attraggono una popolazione studentesca sempre più internazionale e ampliano le possibilità di accordi per scambi all’estero nonché di doppia e tripla laurea. Il secondo driver è l’interazione tra discipline diverse, perché la complessità odierna richiede anche conoscenze trasversali, che vanno dalle humanities al digitale. Consentiamo poi agli studenti di costruire percorsi tailor made, focalizzati sulle proprie aspirazioni future. Senza dimenticare che educhiamo i ragazzi ai valori della sostenibilità e dell’inclusione: Luiss è 15° nel Ranking World University UI GreenMetric 2023".

Quali sono, a suo avviso, le sfide future per l’higher education?

"Una delle grandi sfide riguarda la capacità di intercettare le figure professionali del futuro e saper rispondere alle richieste del mercato del lavoro. La Undergraduate School si pone come catalizzatore di temi centrali per il mondo delle imprese e delle professioni: abbiamo attivato in tutti i corsi triennali una challenge, in collaborazione con aziende, istituzioni e Ong, basata sullo svolgimento di un progetto applicato, alla cui soluzione lavorano gli studenti".