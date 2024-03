C’è ancora tempo per iscriversi ai corsi di laurea dell’anno accademico 2024-2025 della Luiss. Dal 16 al 19 aprile si terranno i test di ammissione per le Lauree Magistrali, possibilità di adesione entro il 9 aprile. Il prossimo appuntamento per le Lauree Triennali e Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza è dal 14 al 16 maggio (iscrizioni entro il 6 maggio). Gli studenti internazionali o quelli in possesso di certificazioni Sat, Act, Ib, Gmat e Gre potranno iscriversi alle selezioni dedicate entro il 31 maggio. Per info e iscrizioni: https: www.luiss.it/ammissione