La Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – è un ateneo autonomo, avviato tra il 1974 e il 1978 da una preesistente istituzione, la Pro Deo. Con i quattro Dipartimenti di Economia e Finanza, Impresa e Management, Giurisprudenza e Scienze Politiche e le quattro Scuole di alta formazione e ricerca, Luiss Business School, School of Government, School of Law e School of European Political Economy la Luiss offre un modello formativo avanzato, orientato a trasmettere non soltanto conoscenze ma ad "allenare alla flessibilità".