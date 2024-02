Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz Se, tra i leader mondiali nel settore assicurativo e nell’asset management, con oltre 159 mila dipendenti al servizio di più di 122 milioni di clienti in oltre 70 Paesi. In Italia, secondo mercato assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, Allianz S.p.A. opera con oltre 4.700 dipendenti al servizio di circa 8 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva multicanale composta da oltre 25mila tra agenti, collaboratori sul territorio e financial advisor.